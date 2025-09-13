ملخص وأهداف ورجل مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

حسم التعادل (2 ـ 2) قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم السبت بين الهلال وضيفه القادسية على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض.

ونجح الهلال والقادسية في تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين قبل أسبوعين، حيث تفوق الأول على نادي الرياض (2 ـ 0) بينما فاز القادسية على ضيفه النجمة (3 ـ 1).

ودخل الفريقان المبارا ة بهدف الالتحاق بالاتحاد في الصدارة ومواصلة طريق الانتصار للمباراة الثانية تواليا.

وفي الموسم الماضي، حقق القادسية الفوز ذهابا على الهلال (2 ـ 1) بينما ردّ رفاق ياسين بونو في مرحلة الإياب من الدوري ليفوزوا (2 ـ 0).

ولعب الهلال تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي بالتشكيلة الأساسية التالية.

وفي الجهة المقابلة، اختار القادسية التشكيلة التالية لبدء المباراة:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف ولأبرز أحداث ولقطات مباراة الهلال والقادسية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 7: الهدف الأول للقادسية.

كريستوفر بونسو يفتح باب التسجيل ويتقدم للقادسية بشكل مبكر.

الدقيقة 10: فرصة خطيرة جدا لداروين نونيز الذي يتلقى تمريرة على المقاس لكن كرته الرأسية تنتهي بتصدّ رائع للحارس كاستيلس.

الدقيقة 23: فرصة أخرى للهلال الذي يقترب من التعديل لكن الحارس كاستيلس يتألق من جديد.

الدقيقة 28: تسديدة لم تكن قوية من مالكوم ليتصدى لها الحارس كاستيلس.

الدقيقة 37: محاولة من محمد كنو لاختراق دفاع القادسية لكن الهجمة تنتهي دون نتيجة.

الدقيقة 40: الهلال يلعب كليا في مناطق القادسية ويصنع أكثر من 6 فرص سانحة للتهديف.

حارس القادسية كاستيلس والدفاع ينقذان المرمى من عدة أهداف بدت محققة في الشوط الأول.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول بتقدم القادسية (1 ـ 0) بفضل الغاني بونسو.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: داروين نونيز يدرك التعادل للهلال ويحرز أول أهدافه في الدوري.

النتيجة تصبح (1 ـ 1) والمباراة تعود إلى نقطة البداية.

الدقيقة 50: دقيقة واحدة كانت كافية للقادسية لاستعادة الأسبقية.

إنهاء رائع من المكسيكي كينونيس الذي يهز شباك الحارس ياسين بونو ويتقدم من جديد (2 ـ 1).

الدقيقة 60: المدرب سيموني إنزاغي غاضب على لاعبيه ويطالبهم بالتقدم إلى الهجوم.

الدقيقة 72: ركلة جزاء للهلال.

روبن نيفيز يغالط الحارس كاستيلس ويدرك التعادل للهلال.

المباراة تستمر بسيناريو مثير وفاعلية هجومية.

مباراة الهلال والقادسية بلغت مستوى فنيا راقيا جدا.

الدقيقة 77: سافيتش كان قريبا جدا من هز الشباك ومنح فريقه التقدم لأول مرة في المباراة لكن تسديدته القوية تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى القادسية.

الدقيقة 90 +7: نهاية المباراة بالتعادل ( 2 ـ2).

نقطة للهلال وأخرى للقادسية فيما يخرج الاتحاد حامل اللقب والخليج أبرز المستفيدين بتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

رجل المباراة: حارس مرمى القادسية كاستيلس كان أفضل لاعب في مباراة الهلال والقادسية.