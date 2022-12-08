ناصر الشمراني: أشعر بالراحة بعد نفي كريستيانو رونالدو توقيعه للنصر (فيديو)
قال ناصر الشمراني نجم الكرة السعودية الأسبق إنه "يشعر بالراحة" بعد أن نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو وصوله إلى اتفاق نهائي مع النصر.
ونفى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، توصله لأي اتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل، وذلك بعد انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.
وقال رونالدو، البالغ عمره 37 عامًا، عقب فوز منتخب بلاده 6-1 على سويسرا وبلوغ دور الثمانية لكأس العالم لمواجهة المغرب، يوم السبت المقبل، في رده على سؤال بشأن صحة تعاقده مع "العالمي": "لا، هذا غير صحيح"، وذلك وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية.
وبعد المواجهة مع سويسرا، مر كريستيانو رونالدو سريعًا عبر المنطقة المختلطة في ملعب لوسيل، ولكن كان لا يزال لديه الوقت للرد على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية انتقاله للنصر ثم عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية.
وقال ناصر الشمراني خلال تواجده بقناة "الكأس" القطرية ردًا على كلام رونالدو بعدم وصوله إلى اتفاق مع النصر: "في الحقيقة أنا أحب كريستيانو رونالدو، ولكن ارتحت لعدم انتقاله إلى النصر".
وأوضح: "سبب عدم راحتي هو أن مبلغ قدومه كبير، وميزانية نادي النصر لا تتحمله".
واختتم: "كريستيانو رونالدو مكسب كبير للكرة السعودية والخليجية، وبكل تأكيد نتمناه يأتي للدوري السعودي حتى نشاهده ونرى مستواه الفني".