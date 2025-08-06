ضربة للموسم بأكمله.. قناة ريال مدريد تفتح النار مجددا

كتب – نور الدين ميفراني

هاجمت قناة ريال مدريد مجددًا رابطة الدوري الإسباني بسبب الإصرار على لعب الفريق المباراة الأولى في الليغا أمام أوساسونا ورفض تأجيل اللقاء لمنح اللاعبين الفترة الكافية للإعداد للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد طلب تأجيل مباراته الأولى في بداية موسم الدوري الإسباني، الذي سينطلق خلال منتصف أغسطس الجاري، بسبب اتفاق مسبق يقضي بتأجيل لقاءات الأندية التي تصل لمراحل متقدمة في كأس العالم للأندية، ووافق نادي أوساسونا بدوره على التأجيل.

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وبعد رفض الطلب قرر ريال مدريد الطعن في القرار ورفض طلبه ابتدائيًّا وفي الاستئناف، ليكون مجبرًا على مواجهة أوساسونا يوم الـ19 من أغسطس الحالي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

واعتبرت قناة ريال مدريد أن فرض رابطة الدوري الإسباني لعب الفريق اللقاء الأول بكونه ينبئ بموسم فاسد، وقالت: "يقول البروفيسور ميغيل غارسيا كابا: إن ما وقع لم يكن قرارًا بل إغلاق الباب، إغلاقًا تامًّا للطب الرياضي وللمنطق الأساسي ولنزاهة المنافسة، هذا ليس استقلالًا بل تلاعب. دوري 2025-2026 بدأ بداية ملطخة بالفساد، يبدأ الفريق الموسم بأزمة بدنية وتكتيكية بفعل فاعل وليس بالصدفة".

وأضافت القناة: "يتحدثون حاليًّا عن نزاهة المنافسة، ولكن هل من النزاهة إجبار فريق مُرهق على المنافسة بينما فرق أخرى لديها أسابيع من التحضير؟ هل تطبق القوانين بالعصا على البعض وكسجادة حمراء للبعض الآخر؟ هذه ليست نزاهة إنها سيطرة وتحكم، إنها تصفية حسابات، ضربة كهذه ليست حيادية إطلاقًا، تغيير في الديناميكيات، تغيير في اللياقة البدنية، رُبّما تغيير في النتائج، نقطة واحدة مفقودة في أغسطس تساوي القيمة ذاتها في مايو، هذا ليس مجرد ضربة لمباراة، إنها ضربة للموسم بأكمله".

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، هاجم قناة ريال مدريد ودافع عن قرار عدم تأجيل لقاء الفريق أمام أوساسونا، معتبرًا أنه تم منح الراحة اللازمة للريال بـ21 يومًا، وأن الفريق منح لاعبيه 4 أيام إضافية ولا يملك الحق في الاحتجاج.

وتابع: "تشيلسي، الذي لعب نهائي كأس العالم للأندية، أنهى موسمه بعد ريال مدريد، لكنه يبدأ الدوري الإنجليزي قبل يومين، وفي فرنسا، باريس سان جيرمان وأندية أخرى بلغت النهائيات أيضًا تبدأ موسمها دون أن يخطر ببال أحد تحريف اللوائح".