رعب في معسكر الفريقين.. من هو ضحية مباراة الأهلي وبيراميدز؟

تبدو الأجواء متوترة في صفوف فريقي الأهلي وبيراميدز قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري.

وتلقى بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا أول هزيمة في موسمه الحالي على يد مودرن سبورت بنتيجة 1-2 مساء الاثنين في الجولة الرابعة كما خسر الأهلي حامل اللقب نقطتين بالتعادل مع مضيفه غزل المحلة دون أهداف.

وتسيطر حالة من الرعب داخل معسكر الفريقين بسبب مخاوف الرحيل حال الخسارة في مواجهة القمة المرتقبة في الدوري المصري وهو ما نرصده في السطور القادمة:

الأهلي.. والإطاحة بالمدرب ريبيرو

قدم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بداية باهتة بعد توليه المهمة في شهر يونيو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس.

وخاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 6 مباريات من بينها 3 لقاءات في كأس العالم للأندية 2025 ومثلها في الدوري المصري، ولم يفز الفريق الأحمر سوى مرة واحدة على حساب فاركو بنتيجة 4-1 وتعادل خلال 4 مباريات وتلقى هزيمة واحدة.

وودع الأهلي الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي دون أهداف والخسارة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2 ثم التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.

وفي الدوري المصري، تعادل الأهلي مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2 ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1 ثم تعادل مع غزل المحلة دون أهداف ليجمع 5 نقاط من 3 مباريات.

وجاء الأداء الباهت للأهلي صادماً لجماهير وإدارته خاصة مع تدعيم الفريق بصفقات مدوية على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد شريف والتونسي محمد علي بن رمضان.

وتعني الهزيمة أمام بيراميدز دخول ريبيرو بقوة مرحلة الشك مع الأهلي خاصة أنه لم يستطع إقناع الجماهير ببصماته الفنية وهو ما يثير الرعب لدى المدرب الإسباني.

بيراميدز.. ومصير غامض للمدرب يورتشيتش

لم يقدم أيضاً بيراميدز البداية المتوقعة في الدوري المصري بعدما حل وصيفاً للمسابقة في الموسم الماضي بجانب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح بيراميدز مشواره في الدوري بالتعادل مع وادي دجلة دون أهداف ثم الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف والتعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 ثم خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2.

وخسر بيراميدز نهائي كأس مصر أمام الزمالك بركلات الترجيح عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وتحيط الشكوك بمستقبل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بينما تحدثت تقارير صحفية عن احتمالية رحيل الأخير حال الخسارة أمام الأهلي مع ظهور اسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي كمرشح قوي لخلافته.