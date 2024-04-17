تطور مهم بشأن موعد مباراة الأهلي والهلال
كشفت تقارير صحفية عن اتجاه قوي لدى لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة السعودي لتأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن لمدة 24 ساعة.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الأهلي في الكلاسيكو المقرر له الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتسبب تأجيل مواجهة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، إلى يوم غد الأربعاء، بإرباك مواعيد روزنامة الدوري السعودي.
وكان من المقرر إقامة المباراة، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، قبل أن يتم تأجيلها للغد بسبب عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده دولة الإمارات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتجه إلى تأجيل مباراة الأهلي والهلال 24 ساعة عن موعدها المقرر مسبقا، إذا لعبت مباراة العين والهلال غدا من دون تأجيل".
وكان الهلال قد طالب رابطة الدوري السعودي بتأجيل مباراته أمام "الراقي"، لكن الرابطة أعلنت، في بيان رسمي لها، أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الروزنامة نظير الأثر السلبي الذي سيطال جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري.
وخاطبت إدارة شركة النادي الأهلي الأطراف المعنية بإدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن موعد المواجهة المرتقبة أمام الهلال، بعدما تأجلت مباراة الأخير أمام العين الإماراتي ليوم غد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين العين والهلال في العاصمة السعودية الرياض، يوم 23 أبريل الجاري.