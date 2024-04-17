تطور مهم بشأن موعد مباراة الأهلي والهلال

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه قوي لدى لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة السعودي لتأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الأهلي في الكلاسيكو المقرر له الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتسبب تأجيل مواجهة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، إلى يوم غد الأربعاء، بإرباك مواعيد روزنامة الدوري السعودي.

وكان من المقرر إقامة المباراة، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، قبل أن يتم تأجيلها للغد بسبب عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده دولة الإمارات.