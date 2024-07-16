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رياضة

فيديو يحسم الجدل بشأن غياب محرز عن تدريبات الأهلي السعودي

فيديو يحسم الجدل بشأن غياب محرز عن تدريبات الأهلي السعودي
رياض محرزالمصدر: حساب الأهلي السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 6:31 م

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي السعودي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تحسم الجدل بشأن غياب الجزائري رياض محرز عن تدريبات الفريق.

ويخوض الأهلي حاليا معسكرا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، بينما ينضم محرز لقائمة المدرب ماتياس يايسله ضمن التحضيرات التي بدأت قبل أيام.

وراجت شائعة عن تغيب رياض محرز عن التدريبات الصباحية للفريق، صباح اليوم الثلاثاء، ما عرض اللاعب لانتقادات.

ولكن الحساب الرسمي للأهلي السعودي عبر منصة "تيك توك" نشر فيديو يظهر انخراط محرز في تدريبات بدنية قوية مع زملائه، كما أن حساب النادي على منصة "إنستغرام" نشر صورة أيضا للاعب وهو يخوض تدريبات لياقية قوية، استعدادا للموسم الجديد للفريق، وهو ما ينفي الشائعة التي ترددت.

 

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إلى ذلك، ذكرت صحيفة "غازيت دي فينيك" الجزائرية أن "محرز يسعى لاستغلال وجوده في النمسا من أجل عقد اجتماع مع مدرب منتخب بلاده، البوسني بيتكوفيتش، لتوضيح بعض الأمور".

وأضافت الصحيفة: "يسعى محرز لمعرفة موقفه بشأن المشاركة مع منتخب الجزائر، بعدما أخرجه بيتكوفيتش من حساباته في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي".

 

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ويخوض الأهلي أولى مبارياته الرسمية يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، أمام نادي الهلال، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر، التي من المقرر أن تقام في مدينة أبها.

كما يستعد "الراقي" للمشاركة في مسابقتي النخبة الآسيوية والسوبر السعودي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي

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