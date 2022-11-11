الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة لقاء ديربي العاصمة أبوظبي بين الجزيرة وضيفه الوحدة على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد الوحدة في دوري أدنوك:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (محمد بن زايد) الساعة 19:30 اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة (أبوظبي الرياضية 1) بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.
ترتيب الفريقين
يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما حقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارتين.
وسجل الجزيرة 17 هدفا وتلقى 10 أهداف في مرماه، ويعد هداف الفريق بالدوري علي مبخوت برصيد 9 أهداف.
ويحتل الوحدة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى خسارتين.
وسجل الوحدة 22 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم وتلقى 9 أهداف، ويعد هداف الفريق بالدوري جواو بيدرو برصيد 7 أهداف.
وفاز الوحدة في آخر لقاء جمعه بالجزيرة في ملعب الأخير بنتيجة 2/1 يوم 21 مايو الماضي.
أسلحة الجزيرة
يدخل الجزيرة لقاء الديربي باحثا عن تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب في ظل أجواء تنافسية مشتعلة بين 7 أندية.
وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن لاعبي فريقه لديهم الرغبة في تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث.
وأشار إلى أن المنافس يمتلك خبرات كبيرة لا ينكرها أحد ولكن فريقه يتطلع أيضا لتقديم مباراة قوية وحسم النقاط الثلاث.
ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالله إدريس وخليفة الحمادي وفيليب نوفاك وسالم راشد.
ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وعبدالله رمضان وعمر تراوري وأشرف بن شرقي مع ثنائي الهجوم علي مبخوت وفلورين تناسي.
أوراق الوحدة
يسعى الوحدة لتحقيق الفوز أيضا لتعزيز الصدارة والخروج من اختبار صعب وقوي يهدد نتائج الفريق المميزة.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يعلم تماما أهمية الديربي وسيلعب لتحقيق الفوز بالمباراة.
وأعلن خيمينيز غياب لاعبه فارس جمعة للإصابة، مؤكدا أنه لاعب مؤثر ولكنه يجهز البديل.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى راشد علي، وأمامه الرباعي لوكاس بيمنتا وعبدالله الكربي وعلاء زهير وروبن فيليبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان لوريرو وإسماعيل الزعابي وعبدالله حمد وأدريان سيلفا وأحمد رفعت مع المهاجم جواو بيدرو.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة خاصة في وجود مدربين يلعبان بأسلوب هجومي سريع خارج الخطوط.
وأوضح أن المهارات الفردية ستصنع الفارق في لقاء الديربي خاصة بين مبخوت وجواو بيدرو، كما أن وجود رفعت وبن شرقي في تشكيلة الفريقين من أجل صناعة الفارق.