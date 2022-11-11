الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة لقاء ديربي العاصمة أبوظبي بين الجزيرة وضيفه الوحدة على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد الوحدة في دوري أدنوك: