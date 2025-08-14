الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا الثاني والنخبة

تقام صباح اليوم قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مقسمة إلى منطقتين شرقية وغربية.

تضم قائمة الشرق فرق فيسيل كوبي الياباني، أولسان إتش دي الكوري الجنوبي، شنغهاي بورت الصيني، بوريرام يونايتد التايلاندي، ملبورن سيتي الأسترالي، جوهور دار التعظيم الماليزي، سانفريتشي هيروشيما الياباني، غانغوون إف سي الكوري الجنوبي، شنغهاي شينهوا الصيني، إف سي ماتشيدا زيلفيا الياباني، إف سي سيئول الكوري الجنوبي، تشنغدو رونغتشنغ الصيني.

أما في الغرب، فتضم القائمة فرق الأهلي السعودي، شباب الأهلي الإماراتي، السد القطري، تراكتور الإيراني، بي إف سي ناساف الأوزبكي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، الشارقة الإماراتي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوحدة الإماراتي، الدحيل القطري.

كما ستجرى في اليوم نفسه قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، بمشاركة 32 فريقاً، بواقع 16 فريقاً في كل من منطقتي الشرق والغرب، حيث تقام الأدوار الأولى بنظام الفصل بين المنطقتين.

فرق الغرب الـ16 تم توزيعها على أربعة مستويات:

المستوى الأول: النصر السعودي، الأهلي القطري، سيباهان الإيراني، الوصل الإماراتي.

المستوى الثاني: الاستقلال الإيراني، أنديجون الأوزبكي، الزوراء العراقي، الحسين الأردني.

المستوى الثالث: المحرق البحريني، موهون باغان الهندي، الاستقلال الطاجيكي، أركاداغ التركماني.

المستوى الرابع: الوحدات الأردني، الخالدية البحريني، غوا الهندي، نادي آهال التركماني.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

وتقام القرعة اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 11:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

ويمكن للجماهير متابعة الحدث عبر قناة "بي إن سبورتس نيوز" أو من خلال البث المباشر على منصات القناة في وسائل التواصل الاجتماعي.