نجم آرسنال يمثل الثلاثاء أمام المحكمة لمقاضاته بتهمة الاغتصاب

يترقب نجم نادي آرسنال الإنجليزي، توماس بارتي غدا الثلاثاء قرار إحدى المحاكم الإنجليزية عندما يمثل أمام هئية قضائية للاستماع إلى أقواله بشأن تهم الاغتصاب التي تلاحقه بعد الاشتباه في تورطه في اغتصاب 4 نساء.

وقالت تقارير إخبارية إنجليزية إن لاعب الوسط الدفاعي السابق لنادي آرسنال، سيقف غدا أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن على خلفية تهم الاغتصاب الموجهة إليه.

وتعود الأحداث التي تشتبه السلطات الأمنية والقضائية في بريطانيا في كون بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا ارتكبها، إلى عامي 2021 و2022 حيث تقدمت 3 نساء بشكاوى ضد نجم منتخب غانا باغتصابهن، وفقًا لبيان شرطة العاصمة البريطانية.

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ووُجّهت إلى توماس بارتي (32 عاما)، 5 تهم بالاغتصاب وواحدة إضافية بالاعتداء الجنسي في الدعوى المقدمة من ثلاث نساء، في حين أنكر بارتي جميع التهم المنسوبة إليه.

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وغادر توماس بارتي آرسنال في يونيو الماضي بعد نهاية عقده في 2024 ـ 2025، ومن المقرر أن ينضم إلى نادي فياريال الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد أن قضى 5 مواسم مع الفريق اللندني خاض خلالها 130 مباراة في الدوري الإنجليزي وأحرز 9 أهداف.

وقالت مصادر إخبارية إنجليزية إن رحيل توماس بارتي عن الدوري الإنجليزي وعدم تمديد تجربته مع آرسنال لا يمنع من استمرار المحاكمة التي ينتظر أن لا تشهد حضور اللاعب الغاني باعتبار أن إمكانية اعتقاله في حال ثبوت التهم ضده، تضل واردة.

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ولعب النجم الدولي الغاني (53 مباراة دولية) في أتلتيكو مدريد بين عامي 2013 و2020 وخاض في الدوري الإسباني 132 مباراة وأحرز 12 هدفا، كما لعب لمدة موسمين في إطار الإعارة مع مايوركا وألمريا في الدوري الإسباني.