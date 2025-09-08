أحلام الميركاتو.. 5 صفقات تؤجج صراع الهلال والنصر والاتحاد

لم يكن رفض الفرنسي ماركوس تورام، نجم إنتر ميلان، مجرد "لا" عابرة في سوق الانتقالات الصيفي، بل كان بمثابة جرس إنذار يؤكد أن بريق الملايين السعودية لا يزال يواجه تحديًا كبيرًا اسمه "الحلم الأوروبي".

ففي الوقت الذي نجح فيه دوري روشن في استقطاب كبار النجوم، لا يزال هناك جيل من اللاعبين يرى في ملاعب القارة العجوز الأضواء الحقيقية والمجد الذي لا يُشترى.

قصة تورام، الذي فضل البقاء في الدوري الإيطالي بحثًا عن التطور والمنافسة على أعلى مستوى، تكررت هذا الصيف مع أسماء أخرى، لتُبقي على نيران الصراع مشتعلة بين كبار الأندية السعودية وتفتح الباب على مصراعيه لأحلام مؤجلة في "الميركاتو".

لم يعد سراً أن أندية الهلال والنصر والاتحاد قد وضعت قوائم من العيار الثقيل لتدعيم صفوفها، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن في بعض الأحيان، لتتحول صفقات كبرى كانت قاب قوسين أو أدنى من الحسم إلى أحلام مؤجلة بسبب كأس العالم القادم، تترقبها الجماهير بشغف.

1. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

يُعد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، الحلم الأكبر الذي تبخر مؤقتًا من سماء الدوري السعودي هذا الصيف.

فثلاثي القمة (الهلال، النصر، الاتحاد) وضعوا اللاعب على رأس أولوياتهم، وقُدمت له عروض فلكية. لكن قرار برونو كان حاسمًا، والسبب: حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

أدرك فيرنانديز أن الخروج من أوروبا قبل المونديال قد يهدد مكانه في تشكيلة منتخب البرتغال، فاللاعب يرى أن ليس كل برتغالي هو كريستيانو رونالدو، فالأخير حالة استثنائية، ونجاحه في الحفاظ على مكانه بالمنتخب وهو يلعب في النصر، إلى جانب زملائه من الهلال، قد لا ينطبق بالضرورة على لاعب آخر في ذروة عطائه.

الخوف من فقدان مقعده في المنتخب لصالح نجوم يتألقون أسبوعيًا في دوري أبطال أوروبا كان الهاجس الأكبر الذي أجّل الصفقة، لتصبح معركة صيف 2026 المنتظرة.

2. ماركوس تورام (إنتر ميلان)

كان المهاجم الفرنسي ماركوس تورام على رادار العديد من الأندية السعودية، التي سعت لتعزيز خط هجومها بلاعب شاب يمتلك السرعة والمهارة.

ورغم العروض المالية المغرية، فضل تورام البقاء في أوروبا، وتحديدًا إنتر ميلان، حيث يرى فرصة أكبر للتطور والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

إصراره على البقاء في المستويات العليا من الكرة الأوروبية يؤكد رغبته في الحفاظ على مكانته الدولية وتطوير مسيرته المهنية بعيدًا عن الإغراءات المالية الكبيرة في الوقت الحالي، ما جعل اسمه يضاف لقائمة الأحلام المؤجلة في الميركاتو السعودي.

3. أندري سانتوس (تشيلسي)

لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندري سانتوس، والذي يمتلكه تشيلسي، كان هدفًا واضحًا لبعض الأندية السعودية التي تبحث عن المواهب الصاعدة لتدعيم صفوفها على المدى الطويل.

لكن اللاعب عبر صراحة عن رغبته في التمسك بحلمه الأوروبي وتحديه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو كان ذلك يعني القتال من أجل فرصة المشاركة.

سانتوس يرى أن التواجد في أوروبا، وبالتحديد في نادٍ بحجم تشيلسي، هو المسار الصحيح لتطوير إمكانياته والوصول إلى منتخب البرازيل الأول، وهو ما جعله يرفض العروض السعودية مفضلاً البقاء في إنجلترا.

4. رافائيل لياو (ميلان)

يمثل الجناح البرتغالي السريع رافائيل لياو نوعية اللاعبين الذين يطمح الهلال والنصر في ضمهم لضخ دماء جديدة وشابة في صفوفهم.

قُدمت عروض ضخمة لميلان وللاعب، لكن لياو، الذي يرى نفسه مشروع نجم كبير في أوروبا، رفض فكرة مغادرة "سان سيرو" في الوقت الحالي.

حالته مشابهة لحالة فيرنانديز؛ فالبقاء في دوري أبطال أوروبا هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على مركزه في المنتخب البرتغالي الطموح، وهو ما دفع اللاعب لرفض العروض السعودية، على الأقل في الوقت الراهن.

5. رحيم سترلينغ (تشيلسي)

النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ كان أحد الأهداف البارزة على طاولة الأندية السعودية هذا الصيف، خصوصًا مع الأداء المتذبذب الذي قدمه مع تشيلسي في المواسم الأخيرة.

ورغم أن العروض السعودية كانت ستمثل مخرجًا ماليًا مربحًا له وللنادي، إلا أن سترلينغ تمسك بالبقاء في "ستامفورد بريدج".

دافع اللاعب عن قراره برغبته في القتال على مركزه وإثبات جدارته في أصعب دوري في العالم، حيث يرى سترلينغ أن لديه الكثير ليقدمه في "البريميرليغ"، وأن الانتقال الآن سيعني نهاية طموحاته على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا.

رفضه القاطع يؤكد أن التحدي الرياضي وإثبات الذات لا يزالان أولوية قصوى لدى بعض النجوم الكبار.