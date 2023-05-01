ياسر المسحل يستمر في رئاسة الاتحاد السعودي حتى 2027

وقال المسحل: "أشكركم جميعًا على تجديد الثقة. اليوم أصبحنا كمجلس إدارة في مرحلة أصعب من المرحلة الأولى.. أربع السنوات المقبلة سيكون من الصعب جدًّا ألا نزيد أو نضاعف الأمل، وهذا ما أعدكم به، وأصبح لدينا خبرات جيدة وأصبح من غير المقبول أي تقصير".

وكان المسحل تولى رئاسة الاتحاد السعودي في 2019، وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 وحقق مفاجأة مدوية بالفوز 2/1 على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

لكن رغم ذلك خرجت السعودية من الدور الأول لكأس العالم في قطر، وقبل الانفصال بعد ذلك عن المدرب إيرفي رينار الذي قرر الرحيل من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وفازت السعودية في فبراير/ شباط بحق استضافة كأس آسيا 2027.