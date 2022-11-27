غضب شديد من كورتوا بعد الخسارة أمام المغرب (فيديو)
أظهر تيبو كورتوا غضبًا شديدًا بعد خسارة منتخب بلاده بلجيكا 0/2 أمام المغرب في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو "كورتوا" وهو غاضب، حيث ضرب بيده زجاج كابينة الحكام وسط الملعب.
وبعد شوط أول سلبي ألغى فيه الحكم هدفًا للمغرب بداعي التسلل سجل "أسود الأطلس" هدفين في الشوط الثاني ليقتربوا من التأهل لدور الـ16 في كأس العالم.
وعلى استاد الثمامة سجل عبدالحميد صابري هدفًا للمغرب في الدقيقة 73 بعدما حول ضربة ركنية إلى هدف في مرمى الحارس المخضرم تيبو كورتوا.
وقضى زكرياء أبوخلال على أمل بلجيكا في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش.
وهذه ثاني مواجهة رسمية بين المغرب وبلجيكا، حيث سبق أن تقابلا في كأس العالم 1994 وفاز منتخب بلجيكا 1/0.
ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ضد كندا ليتأهل إلى دور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا في الجولة الأخيرة.
كما يملك منتخب المغرب فرصة التأهل لدور الـ16 حال خسارته أمام كندا، بشرط فوز كرواتيا على كندا وبلجيكا، علمًا بأن منتخب كرواتيا يتقدم حاليًا 3/1 على كندا.
ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بانتظار نتيجة مباراة كرواتيا مع كندا في وقت لاحق.
وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه في كأس العالم، بعد الانتصار 3/1 على البرتغال في 1986 و3/0 على إسكتلندا في 1998.
وسيلعب منتخب المغرب مع كندا في الجولة الأخيرة، يوم الخميس، حيث سيضمن الفوز تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الـ16، في حين يلعب منتخب كرواتيا مع بلجيكا في التوقيت ذاته.