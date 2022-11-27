غضب شديد من كورتوا بعد الخسارة أمام المغرب (فيديو)

أظهر تيبو كورتوا غضبًا شديدًا بعد خسارة منتخب بلاده بلجيكا 0/2 أمام المغرب في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو "كورتوا" وهو غاضب، حيث ضرب بيده زجاج كابينة الحكام وسط الملعب.