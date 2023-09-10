تأجيل عودة أنتوني لتدريبات مانشستر يونايتد بسبب مزاعم اعتداء
قال مانشستر يونايتد اليوم الأحد، إنه قرر تأجيل عودة المهاجم أنتوني للتدريبات بسبب مزاعم اعتداء على صديقته أدت إلى تحقيق الشرطة.
وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق تعامله "بجدية" مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بلاعبه التي أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم.
وأكد متحدث باسم أمانة الأمن العام في البرازيل، لرويترز، أن تحقيقات الشرطة جارية في قضية أنتوني.
وقال في بيان: "كان من المقرر عودة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدًا الإثنين، لكن تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر لمتابعة الادعاءات".
ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بمزاعم اعتداء جسدي من أنتوني ضد صديقته السابقة غابرييلا كافالين. ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات.
وتابع مانشستر يونايتد "نحن ندين العنف وسوء المعاملة وندرك أهمية حماية جميع الأطراف، ونعترف بتأثير الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".
وكان مانشستر يونايتد أعار مهاجمه ميسون غرينوود إلى خيتافي تجنبًا "للإلهاء" بعد مواجهة مزاعم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب.
وقال أنتوني في حسابه في "إنستغرام": "اتفقت مع مانشستر يونايتد على الابتعاد أثناء متابعة الاتهامات الموجهة ضدي. هذا قرار متبادل لتجنب تشتيت انتباه زملائي في الفريق".
وأضاف "أريد التشديد على براءتي من الاتهامات الموجهة ضدي، وسأتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتوصل للحقيقة، وأتطلع للعودة للعب في أقرب وقت ممكن".