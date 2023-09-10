تأجيل عودة أنتوني لتدريبات مانشستر يونايتد بسبب مزاعم اعتداء

قال مانشستر يونايتد اليوم الأحد، إنه قرر تأجيل عودة المهاجم أنتوني للتدريبات بسبب مزاعم اعتداء على صديقته أدت إلى تحقيق الشرطة.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق تعامله "بجدية" مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بلاعبه التي أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وأكد متحدث باسم أمانة الأمن العام في البرازيل، لرويترز، أن تحقيقات الشرطة جارية في قضية أنتوني.