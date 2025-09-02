عانى من مشكلة ميسي وهرب من مأساة باجيو.. من هو لاعب الأهلي السعودي الجديد؟

في خطوة جديدة لتدعيم صفوفه بمواهب شابة قادرة على صنع الفارق، أعلن النادي الأهلي السعودي عن تعاقده مع الجناح البرازيلي الشاب ماتيوس جونسالفيس، قادما من نادي فلامنغو العريق.

مسيرة اللاعب الواعد، الذي لم يتجاوز العشرين ربيعا، تحمل في طياتها قصصا ملهمة ومواقف درامية جعلته محط أنظار أكبر الأندية العالمية، وتشبه في تفاصيلها حكايات أساطير كروية خالدة.

بداية مشابهة لميسي في برشلونة

عندما طرق ماتيوس جونسالفيس أبواب أكاديمية نادي فلامنغو في سن الثانية عشرة، كان مجرد طفل نحيل قصير القامة مقارنة بأقرانه.

أثار بنيانه الجسدي الضعيف قلق مدربي الفئات السنية في النادي، الذين تخوفوا من ألا تسعفه بنيته على مجاراة الالتحامات القوية في عالم كرة القدم.

لكن بين قدميه كانت تكمن موهبة فذة وسرعة خاطفة بالكرة، موهبة كانت أكبر من أي شكوك، لدرجة أجبرت النادي على التعامل مع حالته بشكل خاص، تماما كما فعل برشلونة مع ليونيل ميسي.

وضع له النادي برنامجا غذائيا وبدنيا مخصصا بهدف تقوية بنيانه الجسدي ومساعدته على النمو بشكل صحي لا يعيق مهاراته الفطرية.

وبالفعل، أثبت جونسالفيس للجميع أن الموهبة الحقيقية لا تقاس بالحجم، بل بالعطاء داخل الملعب؛ إذ تمكن من إثبات نفسه سريعا، وتدرج في فرق الشباب بفضل قدرته الاستثنائية على المراوغة والتمرير الحاسم، ليصبح إحدى أبرز "جواهر" أكاديمية "عش النسور".

على بعد خطوة من مأساة باجيو

لم تخلُ مسيرة جونسالفيس القصيرة من اللحظات الدرامية التي كادت أن تغير مسارها، ففي المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال للشباب تحت 20 عاما، التي جمعت فريقه فلامنغو ببرشلونة على ملعب ماراكانا الأسطوري، كان ماتيوس نجما وصانعا للحدث، فبعد أن كان فريقه متأخرا، صنع هدف التعادل لفريقه ببراعة، ليحافظ على آمال فريقه في حصد اللقب.

امتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، وهنا تحولت الأضواء من البطولة إلى الكابوس المحتمل، تقدم جونسالفيس لتسديد ركلته، لكنه أهدرها بشكل مفاجئ، ليسيطر صمت رهيب على المدرجات.

في تلك اللحظة، مرت أمام أعينه وأعين الجماهير صورة أسطورة إيطاليا روبرتو باجيو الذي أهدر ركلة جزاء شهيرة في نهائي كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن القدر كان رحيما بالشاب البرازيلي، حيث تمكن زملاؤه وحارس مرماه من حسم الموقف والفوز بالبطولة في نهاية المطاف، وهكذا، نجا جونسالفيس من "مأساة باجيو" وتحول إهداره للركلة إلى مجرد ذكرى عابرة في ليلة تتويج تاريخية.

هذه الموهبة الاستثنائية لم تغب عن أعين الكشافين العالميين، ففي عام 2022، وهو لا يزال في السابعة عشرة من عمره، اختارته صحيفة "الغارديان" البريطانية المرموقة ضمن قائمتها السنوية لأفضل 60 موهبة كروية صاعدة في العالم، في اعتراف دولي بإمكانياته الهائلة.

واليوم، يأمل جمهور الأهلي السعودي أن يرى هذه الموهبة التي جمعت بين معاناة ميسي ودراما باجيو تتفجر في ملاعب دوري روشن، لتكتب فصلاً جديداً من النجاح في مسيرتها الواعدة.