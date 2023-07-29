ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة أردا غولر
أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي إصابة لاعبه التركي أردا غولر، مما سيبعده عن تدريبات الفريق الفترة المقبلة، حيث سيعود إلى إسبانيا لإكماله علاجه.
وقال النادي، في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا أردا غولر، تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".
وأضاف: "سيسافر اللاعب إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج المحدد".
ولم يشارك النجم الصاعد بأي دقيقة في مباريات ريال مدريد الماضية خلال جولته التحضيرية في أمريكا، كإجراء احترازي في ظل شعوره ببعض الانزعاجات في ساقه.
وأكدت التقارير آنذاك أنّ ريال مدريد سوف يتحلى بالصبر مع غولر، حيث يرى النادي أنه لا داعي للاندفاع والمخاطرة به في الموسم التحضيري.
وخلال الموسم التحضيري، واجه ريال مدريد أندية ميلان ومانشستر يونايتد، ثم يواجه برشلونة في الكلاسيكو، مساء اليوم، قبل أن يختتم ودياته بملاقاة يوفنتوس فجر الخميس 3 أغسطس 2023.
وضم نادي ريال مدريد أردا غولر إلى صفوفه في الميركاتو الجاري، لمدة 6 مواسم، قادماً من فنربخشة التركي.