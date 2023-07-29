ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة أردا غولر

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي إصابة لاعبه التركي أردا غولر، مما سيبعده عن تدريبات الفريق الفترة المقبلة، حيث سيعود إلى إسبانيا لإكماله علاجه.

وقال النادي، في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا أردا غولر، تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

وأضاف: "سيسافر اللاعب إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج المحدد".