عبد المنصف لـ"إرم نيوز": إمام عاشور سيعود لنادي الزمالك

يرى محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أن إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، قد يعود للنادي الأبيض في وقت قريب.

الأهلي كان قد تعاقد مع إمام عاشور الموسم الماضي قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي بعد تجربة احتراف لم تكلل بالنجاح، وقبل رحيله كان عاشور لاعبًا بارزًا بصفوف الفريق الأبيض.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "انتماء إمام عاشور قبل الانضمام للزمالك كان واضحًا إنه زملكاوي وهذا ما كان يعرفه كل من في النادي وغرفة الملابس والأشخاص حوله والحب كان ظاهرًا بقوة، ووارد يعود للزمالك ليه لأ، بعد فترة نراه يخرج للاحتراف وبعد عدة سنوات يكون لديه عرض جديد من الزمالك ويعود وأتوقع هذا لا يوجد مشكلة".

وأضاف: "هو رحيله عن الزمالك كان له ظروف خاصة، ونظرتي هنا ليس كمشجع حماسي أو متعصب ولكن لما رحل كان للاحتراف في ميتلاند الدنماركي ولما عاد كان الزمالك يمر بمرحلة صعبة مالية، ولم ينتقل للزمالك من الأهلي بشكل مباشر ووارد يرجع مرة ثانية للزمالك بأي شكل من الأشكال في وقت مختلف وظروف أفضل".