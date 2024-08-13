يخطط نادي الزمالك المصري، لإبرام صفقتين مدويتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال رحيل أحمد مصطفى "زيزو" عن الفريق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده على نحو رسمي حتى الآن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كشف على لسان متحدثه الرسمي عن تلقيهم فعلًا عرضًا رسميًّا من نيوم لضم زيزو، مؤكدًا أن العرض قيد الدراسة في الوقت الحاضر.

وقالت قناة "النهار" إن نادي الزمالك بدأ يضع خطة عاجلة لتعويض رحيل زيزو، إذ سيبدأ النادي الأبيض في مفاوضات مع بيراميدز، من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وقالت القناة إن مصطفى فتحي لديه رغبة في العودة لنادي الزمالك، خاصةً أن عقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل.

أما الصفقة الثانية، فستكون التعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز أيضًا.

واختتمت القناة بأن تحرك الزمالك تجاه رمضان صبحي ومصطفى فتحي، سيكون متوقفًا على المبلغ المادي الذي سيحصل عليه من وراء بيع زيزو، مع وجود بعض المساعدات من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

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ويعد "زيزو" أحد أبرز النجوم الذين يعول عليهم البرتغالي جوزيه غوميز في تشكيل الزمالك خلال المنافسات.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك، جلسة مع زيزو خلال أيام لحسم ملف احترافه بشكل نهائي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.