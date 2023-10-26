الإصابات تعمق مشكلات نيوكاسل عقب الخسارة أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا
قد تكون الخسارة الأولى لنيوكاسل يونايتد منذ عودته للمنافسة في دوري أبطال أوروبا باهظة الثمن إذ ستفاقم الإصابات التي لحقت بعناصر الفريق من إحباط المدرب إيدي هاو بعد الخسارة 0/1 أمام بروسيا دورتموند في ملعب سانت جيمس بارك في ظل أجواء ممطرة الأربعاء.
وتعني الخسارة أن نيوكاسل يواجه معركة للتأهل عن المجموعة السادسة على الرغم من أنه لا يزال في وضع جيد بعد أن جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات، وهو نفس رصيد دورتموند.
لكن ما يثير قلق هاو أكثر هو إصابة المهاجمين ألكسندر إيساك وياكوب ميرفي.
لم يستمر السويدي إيساك سوى 15 دقيقة فقط قبل أن يتم استبداله بكالوم ويلسون.
وبعد ذلك لم يستمر ميرفي سوى بضع دقائق كبديل قبل أن يسقط بشكل غريب على كتفه.
ومع تزايد وتيرة المباريات، قال هاو إن فريقه قد يعاني من ضغط شديد.
وقال هاو: "خروج إيساك كان بمثابة ضربة قوية. خرج ياكوب بإصابة تبدو خطيرة".
وأضاف: "لدينا تشكيلة صغيرة. ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر إحباطًا في المباراة".
وتابع "يبدو الأمر وكأنه تكرار لمشكلة في أعلى الفخذ عانى منها (إيساك) وهو ما يشكل ضربة قوية. تبدو اصابة ياكوب خطيرة، ومن المحتمل أن تكون خلعًا في كتفه".
وأكد هاو أيضًا أن لاعب الوسط إليوت أندرسون غاب عن المباراة بسبب الإصابة.
وقال مدرب نيوكاسل: "يعاني من مشكلة في الظهر، لذا أعتقد أنه سيغيب لعدة أسابيع".
ويلتقي نيوكاسل مع وولفرهامبتون واندررز خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.