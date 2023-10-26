الإصابات تعمق مشكلات نيوكاسل عقب الخسارة أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا

قد تكون الخسارة الأولى لنيوكاسل يونايتد منذ عودته للمنافسة في دوري أبطال أوروبا باهظة الثمن إذ ستفاقم الإصابات التي لحقت بعناصر الفريق من إحباط المدرب إيدي هاو بعد الخسارة 0/1 أمام بروسيا دورتموند في ملعب سانت جيمس بارك في ظل أجواء ممطرة الأربعاء.

وتعني الخسارة أن نيوكاسل يواجه معركة للتأهل عن المجموعة السادسة على الرغم من أنه لا يزال في وضع جيد بعد أن جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات، وهو نفس رصيد دورتموند.

لكن ما يثير قلق هاو أكثر هو إصابة المهاجمين ألكسندر إيساك وياكوب ميرفي.