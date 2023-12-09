رسميًا: غياب لويس فيليبي عن نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية
أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة غياب مدافعه لويس فيليبي عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب ستة أسابيع.
وغادر فيليبي الملعب خلال مباراة فريقه أمام ضمك أمس الخميس بعد 13 دقيقة من انطلاقها بعدما تعرض لإصابة عضلية تسببت في الهدف الأول لصالح ضمك، حيث دخل المدافع في سباق مع الكاميروني جورج-كيفن نكودو مهاجم أصحاب الأرض قبل أن يتوقف عن الركض بسبب الإصابة.
وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لويس فيليبي إصابته بتمزق عضلي سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ستة أسابيع".
وخسر الاتحاد أمام ضمك 3-1 ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس فيما ارتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة متقدما للمركز السادس.
وشارك المدافع البالغ عمره 26 عاما في 11 مباراة مع الفريق السعودي بالدوري بعد انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من ريال بيتيس الإسباني.
ويواجه الاتحاد منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء المقبل في مستهل مشواره بالبطولة التي تستضيفها جدة من 12 إلى 22 ديسمبر كانون الأول الحالي.