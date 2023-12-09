رسميًا: غياب لويس فيليبي عن نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية

وغادر فيليبي الملعب خلال مباراة فريقه أمام ضمك أمس الخميس بعد 13 دقيقة من انطلاقها بعدما تعرض لإصابة عضلية تسببت في الهدف الأول لصالح ضمك، حيث دخل المدافع في سباق مع الكاميروني جورج-كيفن نكودو مهاجم أصحاب الأرض قبل أن يتوقف عن الركض بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لويس فيليبي إصابته بتمزق عضلي سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ستة أسابيع".