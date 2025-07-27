القادسية يقدم عرضًا رسميًا لنجم النصر السعودي

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات موقف البرتغالي أوتافيو، نجم النصر السعودي، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف "العالمي" في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه أوتافيو مستقبلاً غامضًا، في ظل خروجه من حسابات مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني الجديد للفريق، بينما تظهر أكثر من وجهة محتملة لصانع الألعاب البرتغالي.

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وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إن نادي القادسية السعودي اتخذ خطوة رسمية وقدم عرضا لضم أوتافيو، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

وأضاف رومانو: "تلقى أوتافيو أيضًا عرضًا للانتقال إلى نادٍ آخر داخل دوري روشن السعودي، ويبدو مستعدًا لإتمام الصفقة في حال تم الاتفاق على التفاصيل".

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عاما محل اهتمام أكثر من نادٍ من بينها الأهلي، وكذلك الدرعية في دوري روشن، بالإضافة إلى إمكانية العودة إلى أوروبا.

ولعب أوتافيو 84 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 16، لكنه على مستوى الموسم الماضي لم يسجل سوى هدفاً وحيداً، بينما صنع 8 أهداف أخرى في 40 مشاركة.