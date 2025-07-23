تاريخ مرعب.. سر فشل انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية السبب الرئيس وراء فشل انتقال الفرنسي تيدي أوكو، جناح لوزيرن السويسري، إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان تيدي أوكو من أبرز الأسماء التي كان يضعها الزمالك على رأس أولوياته، حيث جرت اتصالات مكثفة مع وكيل اللاعب والنادي السويسري، خلال الفترة الماضية.

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وخضع أوكو إلى الفحوصات الطبية الشاملة مع الزمالك قبل أسابيع وكان من المفترض أن يتمم انتقاله مع الزمالك، لكن حدث تغير مفاجئ في الصفقة.

الزمالك سبق وأعلن عن تعاقده مع 5 صفقات في الميركاتو الحالي بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، وهم: الحارس المهدي سليمان والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف والأنغولي شيكو بانزا، والفلسطيني آدم كايد.

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وذكرت تقارير أخيرة بأن تراجع الزمالك على صفقة تيدي أوكو جاء بعد مراجعة التقرير الطبي وتاريخ إصابات اللاعب، ولكن وكيل اللاعب نفى هذا الأمر في تصريحات إعلامية، قائلا: "اللاعب لا يُعاني من أي إصابة وتخطى الكشف الطبي بنجاح، وكل ما يُقال حول تاريخ إصاباته أمر غير منطقي".

وأضاف: "لم نتوصل لاتفاق مالي مع الزمالك، وهذا أمر طبيعي يحدث في عالم كرة القدم، وبالتالي، يمكنني التأكيد أن أوكو لن ينضم إلى الفريق الأبيض".

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فيما ذكر تقرير لقناة "أون تايم"، أن "تيدي أوكو هو من غير رأيه ورفض الانضمام للزمالك، وبعد الوصول لاتفاق بالحصول على 450 ألف دولار عاد وطلب مليون دولار وهو أمر تعجيزي للإدارة، وأيضا ناديه السويسري تمسك بالحصول على مقابله المالي مرة واحدة دون أقساط".

وأضاف التقرير أن اللاعب تلقى تحذيرات من بعض الأشخاص بسبب الأزمات المالية المعروفة للزمالك مع اللاعبين الأجانب السابقين والديون والقضايا المتداولة في الفيفا، وحتى ناديه السويسري تضامن مع تيدي أوكو، فاللاعب ابتعد عن النادي الأبيض لأسباب تتعلق بسمعة الوضع المالي الصعبة للقلعة البيضاء.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.