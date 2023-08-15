شباب الأهلي يعبر الوحدات ويضرب موعدًا مع النصر السعودي في ملحق دوري أبطال آسيا
حقق شباب الأهلي دبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الوحدات الأردني، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2023.
وينتظر بذلك شباب الأهلي مهمة صعبة أمام النصر السعودي على ملعب "الأول بارك" في الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، يوم الثلاثاء المقبل، أما الوحدات فسيهبط إلى كأس الاتحاد الآسيوي.
وتقدم عزيز جانييف لشباب الأهلي أمام ضيفه الوحدات من ركلة حرة في الدقيقة 57.
وسجل المدافع رينان فيكتور الهدف الثاني لشباب الأهلي في شباك الوحدات من كرة رأسية في الدقيقة 64.
وعزز مؤنس دبور تقدم شباب الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 87.