ديلي ميل: رابطة الدوري الإنجليزي اضطرت لتصحيح أخطاء متعمدة في اتهامها لمانشستر سيتي
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اضطرت لتصحيح عدة أخطاء متعمدة في اتهامها لمانشستر سيتي بخرق القواعد المالية وقانون اللعب المالي النظيف.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد ذكرت في بيان لها أن مانشستر سيتي متهم بـ100 خرق للقواعد المالية وانتهاك قانون اللعب المالي النظيف لكنها كانت مضطرة لتصحيح 6 اتهامات على الأقل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد زعمت وثيقة الاتهام الأصلية أن مانشستر سيتي انتهك القواعد E.3 وE.4 وE.11 وE.12 في موسم 2011/2012.
ومع ذلك فإن هذه الاتهامات مرتبطة بقواعد غير مهمة مثل مباريات نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز التي لا يتم بثها على التلفزيون، تقام يوم السبت، ويتم لعب المباريات في يوم رأس السنة الجديدة ما لم يكن يوم الأحد أو أن جميع الأندية يجب أن تدخل كأس الاتحاد الإنجليزي.
كما كان هناك أخطاء مشابهة فيما يتعلق بموسم 2021/2022، وتم تغيير انتهاكات مانشستر سيتي المزعومة للقواعد W.15 وW.16 إلى W.12 وW.13.
وبعد الإعلان عن الاتهامات، أصدر مانشستر سيتي بيانا قال فيه: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم توفيرها في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "مع ذلك يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من لجنة مستقلة، للنظر بشكل محايد في المجموعة الشاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها والتي تدعم موقفه".
وتابع بطل الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي: "وعلى هذا النحو، فإننا نتطلع إلى إنهاء هذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد".
كما دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف النادي واتهم الأندية المنافسة بالوقوف وراء الاتهامات.
وقال غوارديولا: "حدث هذا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأمر نفسه، نفس المقالات، نفس الاتهامات، سندافع عن أنفسنا مثلما حدث في موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستقرر المحكمة ما سيحدث، أنا مقتنع تماما بأننا سنكون أبرياء".