ديلي ميل: رابطة الدوري الإنجليزي اضطرت لتصحيح أخطاء متعمدة في اتهامها لمانشستر سيتي

ومع ذلك فإن هذه الاتهامات مرتبطة بقواعد غير مهمة مثل مباريات نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز التي لا يتم بثها على التلفزيون، تقام يوم السبت، ويتم لعب المباريات في يوم رأس السنة الجديدة ما لم يكن يوم الأحد أو أن جميع الأندية يجب أن تدخل كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما كان هناك أخطاء مشابهة فيما يتعلق بموسم 2021/2022، وتم تغيير انتهاكات مانشستر سيتي المزعومة للقواعد W.15 وW.16 إلى W.12 وW.13.

وبعد الإعلان عن الاتهامات، أصدر مانشستر سيتي بيانا قال فيه: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم توفيرها في الدوري الإنجليزي الممتاز".