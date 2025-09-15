"مستحيل".. نجيب ساويرس يرد على ترشيحه لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي المصري

ردَّ رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على التقارير التي وضعته ضمن قائمة المرشحين لخلافة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والذي أعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي الفترة المقبلة، وعدم دخوله المعترك الانتخابي مرة أخرى.

وأكد الخطيب في بيان إعلامي صدر مؤخرًا أن ظروفه الصحية أجبرته على اتخاذ قرار عدم الترشح للانتخابات المقبلة، داعيًا إلى عقد جمعية عمومية الجمعة المقبل، وهو القرار الذي صدم الجميع في النادي، محاولين إثناءَه عن هذا القرار، لكن دون جدوى، إذ أشارت التقارير إلى معاناة "الخطيب" من "ورم حميد" ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وقال ساويريس في تصريحات تلفزيونية: "عمري ما قلت إني ممكن أترشح لرئاسة الأهلي".

وأرجع ساويرس رفضه إلى أن إدارة كيان بحجم النادي الأهلي تتطلب "تفرغًا كاملًا"، لافتًا إلى عدم تناسب ذلك مع حجم انشغالاته وأعماله.

وشدد أن تولي المسؤولية دون القدرة على تأديتها بالشكل الأمثل "أمر خاطئ"، مضيفًا: "أنا رجل مشغول في شغلي لدرجة أني لا أملك الوقت لأفرّغ نفسي لمثل هذا الأمر، لذلك لا أصلح على الإطلاق، مستحيل، من يأخذ مسؤولية ولا يؤدي بها على الوجه الأكمل هذا خطأ".

وأشاد بالكفاءات المتواجدة داجل مجلس الإدارة في الوقت الحالي، مقترحًا عودة المهندس محمود طاهر لرئاسة النادي الأحمر، قائلًا: "ممكن محمود طاهر يرجع مرة ثانية، لو يوافق؛ لكن لا أعلم موقفه".

وأثنى على مسيرة محمود الخطيب، واصفًا رئيس النادي بـ"الشخصية العظيمة" إذ أدى دورًا كبيرًا، مؤكدًا أن رحيله سيسبب "حزنًا كبيرًا" بين جماهير الأهلي التي يمس قلبها، لا سيما وأن ملء فراغه لن يكون "مسألة سهلة لكن مجلس الإدارة به كفاءات كبيرة".