رد سريع من بيكهام وزوجته على أنباء الخيانة (صور)

ردّ أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، "بشكل عملي" على اتهامات ريبيكا لوز، التي عادت لتُثير الجدل حول علاقة مزعومة مع النجم الإنجليزي قبل عقدين.

ريبيكا لوز التي اشتهرت عام 2004 بعد اتهاماتها بوجود علاقة مع بيكهام، ظهرت في برنامج "صباح الخير بريطانيا"، فقد واجهت أسئلة محرجة من المذيع ريتشارد ميدلي حول الموضوع.

وقد حاولت لوز تجنب الحديث عن بيكهام، قائلة: "أريد أن أتحدث عن البرنامج الذي أشارك فيه، لا داعي للحديث عن هذا الأمر هذا الصباح".

لكن المذيع واصل الضغط عليها بالسؤال: "هل تلومينه؟ لقد كان رجلًا متزوجًا ولديه أطفال"، قبل أن ترفض الإجابة مجددًا.

وظلت ريبيكا لوز تردد اتهامات لبيكهام أنه دخل في علاقة معهما، حتى وقت قريب.

رد عملي

وجاء رد فيكتوريا على حديث ريبيكا لوز عبر منشور على حسابها الشخصي بمنصة "إنستغرام"، حيث شاركت سلسلة من الصور العائلية خلال عطلة على متن يخت فاخر، برفقة زوجها وأبنائهم.

وظهرت فيكتوريا وهي تستمتع بأشعة الشمس، مرتدية قبعة شمسية أنيقة، بينما بدا ديفيد بيكهام، الذي يُنكر باستمرار أي علاقة مع لوز، عاري الصدر، مستعرضًا لياقته البدنية في لقطات لافتة.

وعلّقت فيكتوريا على الصور بكلمة موجزة: "قبلات إلى ديفيد بيكهام"، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعها بزوجها، التي ظهرت جلية في الصور التي التقطت خلال النهار والليل على متن اليخت.

كما رد النجم الإنجليزي بصور له وزوجته وابنه بأحد المطاعم الفاخرة، خلال قضاء إجازة الصيف.