تعرَّض أحد مشجعي ريال مدريد لموقف محرج للغاية، وذلك بعد نهاية تدريبات الفريق الملكي قبيل مباراة كأس السوبر أمام أتالانتا، وذلك بسبب النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

وتُوّج ريال مدريد الإسباني للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بتغلبه على أتالانتا الإيطالي 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما على الاستاد الوطني في وارسو، أمس الأربعاء.

وخلال تدريبات الفريق الملكي قبيل المباراة طلب أحد مشجعي ريال مدريد من بيلينغهام الحصول على القميص الخاص به.

وبالفعل كان بيلينغهام على وشك خلع قميصه وإعطائه للمشجع، إلا أن أحد موظفي الريال رفض، ومنع النجم الإنجليزي من إعطاء القميص.

واعتذر بيلينغهام للمشجع، وقام بالسلام عليه فقط، دون إعطائه القميص.

يذكر أن ريال مدريد حصد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي، ليصبح أكثر أندية القارة تتويجًا باللقب متفوقًا على مواطنه برشلونة، وميلان الإيطالي، ولكل منهما 5 ألقاب.

وافتتح فيدريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يضيف الوافد الجديد مبابي الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق بتسديدة في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من جود بيلينغهام.