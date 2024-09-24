الأهلي المصري يرفض طلب لاعبيه قبل السوبر الأفريقي

رفضت إدارة الأهلي المصري طلب لاعبي الفريق قبل لقاء الزمالك المقرر يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتسافر بعثة الأهلي اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على ملعب "المملكة أرينا".

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وقالت قناة "النهار رياضة" إن لاعبي الفريق الأحمر استفسروا من إدارة الأهلي حول إمكانية أداء مناسك العمرة على هامش رحلة السوبر الأفريقي.

وأكدت أن اللاعبين يرغبون في أداء العمرة بعد لقاء الزمالك، ولكن الإدارة أبلغتهم بعدم وجود إمكانية لخوض مناسك العمرة بعد المباراة مباشرة.

وأشارت إلى أن الإدارة فسرت الأمر بالنسبة للاعبين بوجود ارتباطات قادمة وضرورة العودة للقاهرة بعد المباراة مباشرة.

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وخاض الأهلي مرانه مساء الثلاثاء على ملعبه بمشاركة جميع لاعبيه وسط حالة من التركيز والجدية فرضها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى السعودية بقائمة تضم 23 لاعباً، واستقر كولر على سفر المدافع الجديد يوسف أيمن بجانب كريم وليد "نيدفيد" وحارس المرمى حمزة علاء إلى السعودية تحسباً لأي ظروف اضطرارية.

واستبعد كولر اللاعب عمر الساعي الوافد الجديد من الإسماعيلي من حساباته في المباراة.