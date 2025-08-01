أكبر أزمة تواجه فيريرا قبل انطلاق موسم الزمالك

يواجه يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تراكم المشكلات الفنية واللاعبين، خاصة في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى التكتيكات غير المستقرة التي اعتمد عليها خلال المباريات الودية الأخيرة.

وانتهت المباراة الودية، التي جمعت الزمالك بفريق بروكسي مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالعاصمة الإدارية، بخسارة الفريق الأبيض بنتيجة 3-1، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

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تقدم بروكسي مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن عبد الحميد معالي من تحقيق التعادل للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن بروكسي عاد ليتفوق مرة أخرى في الشوط الثاني، فقد أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يضع الكرة في الشباك للمرة الثالثة في الدقيقة 85، ليُسجل الزمالك خسارته الثانية في فترة الإعداد.

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تجارب تثير القلق

حرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة فيريرا، على تجربة تشكيلات مختلفة خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين، فقد شارك مجموعة من اللاعبين أمام بروكسي اليوم، بعدما خاض آخرون مباراة الأمس أمام غزل المحلة.

وحقق الزمالك فوزًا على غزل المحلة يوم الخميس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على الملعب نفسه. سجل أهداف الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 52، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 72، بينما أحرز سوليمانو ألاندي هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 24.

وكانت نتائج الزمالك متباينة خلال فترة الإعداد، فقد فاز على فريق رع بهدف، وفاز بعدها على الشمس 4-5، ثم خسارة من وادي دجلة 1-2، وبعدها فوز على غزل المحلة 1-2، وأخيرًا الخسارة أمام بروكسي.

أزمة في التشكيل والخطة

كشفت مصادر داخل النادي لـ"إرم نيوز" أن فيريرا اعتمد على خطة 3-4-3 دون مهاجم صريح خلال مواجهة بروكسي، في محاولة منه لاستعدادات بديلة في حال تعثر التعاقد مع مهاجم جديد أو تعرض ناصر منسي وسيف الدين الجزيري للإصابة.

بينما في مباراة غزل المحلة، اتبع المدرب البلجيكي خطة 3-4-2-1، كحل مؤقت لتعويض غياب ظهيرين أساسيين.

أكبر أزمة: الظهير الأيسر

تتصدر أزمة مركز الظهير الأيسر قائمة المشكلات التي تواجه الزمالك حاليًا، خاصة بعد تكرار الأزمات مع اللاعب أحمد فتوح، وإصابة الظهير الغربي محمود بنتايج.

وأكدت مصادر أن فيريرا أعرب عن غضبه وعدم رضاه عن عدم وجود بديل قوي في هذا المركز، ما يهدد بأزمة حقيقية مع انطلاق المنافسات الرسمية.

وفي هذا الصدد، بدأ مسؤولو النادي البحث عن تعزيزات سريعة لملف الظهير الأيسر، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل فوات الأوان.

يُذكر أن الزمالك يستعد للمشاركة في عدة بطولات خلال الموسم المقبل "الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية"، ما يزيد من ضغوط فيريرا لإنهاء هذه الأزمات قبل انطلاق المنافسات الشرسة للفريق الأبيض.