غوارديولا: لا أشغل بالي بمواجهة بايرن ميونخ

جاهزية هالاند

من جهة أخرى أكد غوارديولا أن ماكينة أهداف الفريق إرلينغ هالاند يمكنه اللعب أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بعد التعافي من إصابة بالعضلة الضامة.

وغاب هالاند عن مباراتين للنرويج ضد إسبانيا وجورجيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي وعن فوز سيتي 4-1 على ليفربول يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا إن المهاجم الذي سجل 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم تعافى من الإصابة، مضيفا "تدرب في آخر يومين وحالته جيدة حقا، سيكون جاهزا".

وتمنح عودة هالاند دفعة لسيتي الذي يتمسك بالمنافسة على ثلاثة ألقاب.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف آرسنال، لكن تتبقى مباراة لفريق غوارديولا، كما بلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشدد المدرب الإسباني على أن المباريات المقبلة ستحدد الموسم مشيرا إلى اعتياد لاعبيه على الضغط.

وتابع: "في الجزء الأخير من الموسم إذا فزنا سنستمر في المنافسة، وإن لم نفز سنخرج من السباق، إذا أهدرنا نقاطا سيكون آرسنال البطل لاحقا، إذا واصلنا الانتصارات ربما نصبح الأبطال في نهاية الموسم، اعتدنا على ذلك ولا توجد مشكلة".

وفي لقاء الغد يلتقي سيتي مع متذيل الترتيب ساوثامبتون للمرة الثالثة هذا الموسم، وسيكون روبن سييس ثالث مدرب مختلف لساوثامبتون يواجه غوارديولا في هذه السلسلة.

وعن التغييرات العديدة للمدربين هذا الموسم علق غوارديولا: "هذه الأمور جديدة، في السابق كان من الصعب إقالة مدربين.. إن لم تحقق النتائج المرجوة ستكون في خطر، من الصعب تحليل ساوثامبتون إذا عين مدربه بالأمس، لكنه لعب القليل من المباريات، النمط واضح".

وأضاف: "لكن كل فريق يقاتل من أجل شيء، يخوض صراعا قويا للبقاء في الدوري، كل مباراة لها سمات خاصة ويجب أن نستعد لذلك".