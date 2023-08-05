تقرير: بقاء مبابي "يخنق" باريس سان جيرمان

قالت صحيفة "أس" إن قضية كيليان مبابي باتت "تخنق" باريس سان جيرمان، وإن بقاء مبابي مع الفريق يعرقل إتمام بعض الصفقات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان حاول تقسيم تكلفة صفقة التعاقد مع عثمان ديمبلي من برشلونة، حتى لا تؤثر على اللعب المالي النظيف.

وتبلغ تكلفة الصفقة 50 مليون يورو، وهو رقم مهم إذا أخذنا في الاعتبار أن باريس سان جيرمان دفع 40 مليون يورو لضم هوغو إيكيتيكي، و60 لضم مانويل أوغارتي (الدفع على أقساط) ، و22 مليون يورو لضم كانغ إن لي، و45 مليون يورو لضم لوكاس هيرنانديز.