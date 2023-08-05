تقرير: بقاء مبابي "يخنق" باريس سان جيرمان
قالت صحيفة "أس" إن قضية كيليان مبابي باتت "تخنق" باريس سان جيرمان، وإن بقاء مبابي مع الفريق يعرقل إتمام بعض الصفقات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.
وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان حاول تقسيم تكلفة صفقة التعاقد مع عثمان ديمبلي من برشلونة، حتى لا تؤثر على اللعب المالي النظيف.
وتبلغ تكلفة الصفقة 50 مليون يورو، وهو رقم مهم إذا أخذنا في الاعتبار أن باريس سان جيرمان دفع 40 مليون يورو لضم هوغو إيكيتيكي، و60 لضم مانويل أوغارتي (الدفع على أقساط) ، و22 مليون يورو لضم كانغ إن لي، و45 مليون يورو لضم لوكاس هيرنانديز.
وأشارت "أس" إلى أنه من الواضح أن باريس سان جيرمان يجب أن يبيع مبابي في أغسطس، لأن البيع سيكون المخرج الذي يمكن أن يوازن كل الإنفاق الذي تم طوال الصيف.
ويريد باريس سان جيرمان التعاقد مع المهاجم الدولي البرتغالي غونزالو راموس، والذي يجد النادي من خلاله مسارًا مشابهًا للمسار الذي استخدمه بالفعل مع كيليان مبابي في 2017.
وسيتعاقد باريس سان جيرمان مع راموس من بنفيكا بنظام الإعارة، وسيدفع دفعة إلزامية العام المقبل، وقد تصل تكلفة الصفقة إلى 80 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة أنه يجب على باريس سان جيرمان بيع مبابي حتى لا يضع النادي نفسه في موقف صعب مع قانون اللعب المالي النظيف.
وبعد بيع مبابي، يمكن أن يكمل باريس سان جيرمان صفقتي راندال كولو مواني وبرادلي باركولا، حيث أبلغ الأخير أنه يريد اللعب للنادي الفرنسي رغم تأكيد ناديه ليون أنه "ليس للبيع".
وقد تعاني حسابات باريس سان جيرمان من تعقيدات إذا استمر مبابي لموسم آخر، حيث يتلقى اللاعب 72 مليون يورو إجمالا، ويمتلك مكافأة ولاء قدرها 40 مليون يورو معلقة (سيتسلمها في 1 سبتمبر).