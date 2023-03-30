باريس سان جيرمان وليفربول ينافسان برشلونة على ضم سفيان أمرابط

لكن برشلونة سيجد منافسة قوية حول الدولي المغربي، حيث أبدى سابقًا ليفربول وأتلتيكو مدريد رغبة قوية بضمه وقدّما عروضًا رفضتها إدارة فيورنتينا التي كان تصر على الحصول على عرض للشراء المباشر ورفضت عروض الإعارة مع أحقية الشراء.

كما دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المنافسة على اللاعب المغربي، وطلب استفسارات حول وضعه وإمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد موقع " فوت ميركاتو " أن سفيان أمرابط لا يرغب في اللعب في فرنسا حاليًا، لكن كل شيء قد يتغير في الصيف المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق الإيطالي نحو نادٍ أوروبي كبير.