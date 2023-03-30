سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

باريس سان جيرمان وليفربول ينافسان برشلونة على ضم سفيان أمرابط

سفيان أمرابط لا يزال يرغب في الرحيل عن فيورنتينا
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

بعد تألقه الكبير في نهائيات كأس العالم قطر 2022 برفقة المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع، أبدت عدة أندية أوروبية كبيرة اهتمامها بالتعاقد مع سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، لكن الفريق الإيطالي رفض رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة سيجد منافسة قوية حول الدولي المغربي

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" لايزال الدولي المغربي صاحب الـ26 عامًا يحلم بالانتقال إلى برشلونة الذي منعته الوضعية الاقتصادية من تقديم عرض جيد لفيورنتينا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وينتظر الصيف لتحقيق حلمه.

وأكد الموقع أن برشلونة أبلغ محيط الدولي المغربي بصعوبة الوضعية الاقتصادية للنادي حاليًا، لكنه وعد بكون الأمور قد تتحسن، في الصيف المقبل، والعودة للتفاوض مع فيورنتينا حول التعاقد مع سفيان أمرابط.

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط يشتبك مع فينيسيوس ورودريغو خلال مباراة البرازيل والمغرب (فيديو)

لكن برشلونة سيجد منافسة قوية حول الدولي المغربي، حيث أبدى سابقًا ليفربول وأتلتيكو مدريد رغبة قوية بضمه وقدّما عروضًا رفضتها إدارة فيورنتينا التي كان تصر على الحصول على عرض للشراء المباشر ورفضت عروض الإعارة مع أحقية الشراء.

كما دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المنافسة على اللاعب المغربي، وطلب استفسارات حول وضعه وإمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد موقع " فوت ميركاتو " أن سفيان أمرابط لا يرغب في اللعب في فرنسا حاليًا، لكن كل شيء قد يتغير في الصيف المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق الإيطالي نحو نادٍ أوروبي كبير.

باريس سان جيرمان
ليفربول
برشلونة

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