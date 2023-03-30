باريس سان جيرمان وليفربول ينافسان برشلونة على ضم سفيان أمرابط
بعد تألقه الكبير في نهائيات كأس العالم قطر 2022 برفقة المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع، أبدت عدة أندية أوروبية كبيرة اهتمامها بالتعاقد مع سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، لكن الفريق الإيطالي رفض رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبحسب موقع "فوت ميركاتو" لايزال الدولي المغربي صاحب الـ26 عامًا يحلم بالانتقال إلى برشلونة الذي منعته الوضعية الاقتصادية من تقديم عرض جيد لفيورنتينا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وينتظر الصيف لتحقيق حلمه.
وأكد الموقع أن برشلونة أبلغ محيط الدولي المغربي بصعوبة الوضعية الاقتصادية للنادي حاليًا، لكنه وعد بكون الأمور قد تتحسن، في الصيف المقبل، والعودة للتفاوض مع فيورنتينا حول التعاقد مع سفيان أمرابط.
لكن برشلونة سيجد منافسة قوية حول الدولي المغربي، حيث أبدى سابقًا ليفربول وأتلتيكو مدريد رغبة قوية بضمه وقدّما عروضًا رفضتها إدارة فيورنتينا التي كان تصر على الحصول على عرض للشراء المباشر ورفضت عروض الإعارة مع أحقية الشراء.
كما دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المنافسة على اللاعب المغربي، وطلب استفسارات حول وضعه وإمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.
وأكد موقع " فوت ميركاتو " أن سفيان أمرابط لا يرغب في اللعب في فرنسا حاليًا، لكن كل شيء قد يتغير في الصيف المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق الإيطالي نحو نادٍ أوروبي كبير.