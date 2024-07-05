ملخص وأهداف ورجل مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد فوزه على نظيره الإكوادوري فجر الجمعة بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعد نهاية المباراة (1 ـ 1) في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا 2024.

ودخل المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية 2024، بقيادة نجمه ليونيل ميسي بهدف مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وتكرار سيناريو النسخة الماضية عندما تغلب على الإكوادور في ربع النهائي أيضا.

وسجل ليساندرو مارتينيز هدف الأرجنتين في الدقيقة 35 فيما عدل رودريغيز للإكوادور في الدقيقة 90 +2 ليجبر المنتخبين على المرور لحصة الركلات الترجيحية التي منحت التأهل لرفاق ميسي بالرغم من إهداره أول ركلة ترجيح.

وعول المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على التشكيلة التالية في مواجهة الإكوادور: إيميليانو مارتينيز ـ ناهويل مولينا ـ ليساندرو مارتينيز ـ كريستيان روميرو ـ نيكولاس تاليافيكو ـ رودريغو دي بول ـ أليكسيس ماك أليستر ـ فيرنانديز ـ لاوتارو مارتينيز ـ غونزاليز ـ ليونيل ميسي .

في المقابل أشرك سانشيز مدرب منتخب الإكوادور على التشكيلة التالية:

أليكسندر دومينغيز ـ بريسيادو - فيليكس توريس - ويليام باتشو - بيدرو هينسابي ـ جيريمي سارمينتو - كارلوس خرويزو - ألان فرانكو - موسيس كايسيدو - كيندري بايز ـ إينير فالنسيا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم أوروغوياني يتقدمه حكم الساحة أندريس ماتونتي بمساعدة مواطنيه نيكولاس تاران ومارتن سوبي.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصا لأحداث وأهداف ورجل مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024:

الدقيقة 1: الحكم ماتونتي يعطي إشارة انطلاق أولى مباريات ربع النهائي: المنتخب الأرجنتيني هو من يبدأ ركلة البداية.

الدقيقة 2: رودريغو دي بول يقود أول هجمة لمنتخب الأرجنتين: كرة في عمق دفاع الإكوادور ينجح خط الدفاع في إبعادها قبل الوصول إلى كوكبة الهجوم التي يتقدمها ميسي.

الدقيقة 7: مويز كاسيدو يقود بدوره هجمة للإكوادور لكن كرته تصطدم بدفاع يقظ للمنتخب الأرجنتيني.

الدقيقة 15: أبرز فرصة في المباراة تأتي بعد ربع ساعة: منتخب الإكوادور كان قريبا من افتتاح التهديف من لاعبه جيريمي سارمينتو الذي يستلم كرة داخل مناطق الجزاء ويتلاعب بالدفاع قبل أن يسدد كرة كانت متجهة نحو الشباك لولا هذا التصدي الرائع لإيمليانو مارتينيز.

الدقيقة 20: تمريرة سحرية من ليونيل ميسي في عمق دفاع الإكوادور . الكرة تصل إلى مناطق الجزاء لكن دون أن يحسن مارتينيز استغلالها.

الدقيقة 27: أخطر فرصة للمنتخب الأرجنتيني: توزيعة في مناطق الجزاء تنتهي برأسية فيرنانديز لكنها تمر جانب القائم الأيسر لمرمى الإكوادور.

الدقيقة 35: الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين: ليساندرو مارتينيز يسدد كرة رأسية في شباك الإكوادور ويعلن تقدم منتخب بلاده (1 ـ0).

الدقيقة 37 : الحكم الأوروغواياني يراجع تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) للتأكد من صحة هدف مارتينيز قبل أن يقر شرعية الهدف . (1 ـ 0) للأرجنتين.

الدقيقة 41: رفاق ميسي يتجاوزون البداية الصعبة في المباراة ويهددون باستمرار مرمى الإكوادور. مارتينيز يتلقى كرة على المقاس داخل منطقة الجزاء, ولكن رغم موقعه المناسب يرسل كرة بعيدة عن إطار المرمى ليهدر فرصة الهدف الثاني.

الدقيقة 45 +3: الحكم يضيف 3 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع قبل أن يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم بطل كوبا أمريكا 2021 على الإكوادور (1 ـ 0)

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني. المنتخب الإكوادوري يبدأ بالهجوم من أجل إعادة المباراة لنقطة البداية.

الدقيقة 54: لاوتارو مارتينيز يتلقى تمريرة متقنة لكنه يسدد بعيدا عن إطار المرمى. النتيجة تبقى على حالها بتقدم الأرجنتين بهدف.

الدقيقة 60: الحكم الأوروغواياني ماتونتي يعلن ركلة جزاء للإكوادور بعد لمس باليد من الدفاع الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء. الحكم يراجع تقنية "الفار" ويؤكد قراره بالإعلان عن ركلة جزاء.

الدقيقة 61: إينر فالنسيا يسدد الكرة على القائم الأيسر لمرمى مارتينيز والتعادل يضيع على الإكوادور. النتيجة تستمر بتقدم الأرجنتين (1 ـ0)

الدقيقة 67: ليونيل ميسي يحصل على الكرة بعد اضطراب في دفاعات الإكوادور لكنه يسدد بالقدم اليمنى كرة بين يدي الحارس دومينغيز

الدقيقة 85: المنتخب الأرجنتيني يتحكم في نسق المباراة ومدربه سكالوني يجري بعض التغييرات.

الدقيقة 86: ليونيل ميسي يقود هجمة واعدة للأرجنتين ويتبادل الكرة بشكل جيد مع لوسيلسو قبل أن يتدخل الدفاع لوقف الخطر.

الدقيقة 90: الحكم يعلن إضافة 5 دقائق وقتا بدل ضائع.

الدقيقة 90 +1: كيفن رودريغيز يسجل هدف التعادل للإكوادور. الحكم يعود إلى مراجعة اللقطة في شاشة "الفار".

الدقيقة 90 +4: بعد طول انتظار الحكم يقر صحة هدف الإكوادور (1 ـ1) : المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح وبطل كوبا أمريكا مهدد بالخروج مبكرا وفقدان لقبه.

الدقيقة 90 +8: نهاية المباراة (1 ـ 1) ركلات الترجيح ستحسم أول المتأهلين لنصف النهائي بعد مباراة بطولية للإكوادور

ركلات الترجيح:

بداية الركلات الترجيحية : ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يضيع أول ركلة بعدما اصطدمت كرته بالعارضة الأفقية.

إيمليانو مارتينيز يصلح خطأ ميسي ويتصدى لأول ركلة ترجيح للإكوادور سددها مينا.

مارتينيز يتصدى لركلة ترجيح ثانية ويضع الأرجنتين على مشارف نصف النهائي.

أوتاميندي يسدد الركلة الترجيحية الخامسة ويمنح التأهل لمنتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي على حساب الإكوادور بركلات الترجيح (4 ـ 2).

الأرجنتين إلى نصف النهائي وتنتظر المتأهل من مواجهة كندا وفينزويلا.

رجل المباراة: إيمليانو مارتينيز الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين ليضع بلاده في نصف النهائي.