جماهير مانشستر يونايتد ونيوكاسل تحصل على تذاكر "الوقوف الآمن" بنهائي كأس رابطة المحترفين

قالت صحيفة "ميرور" إن استاد ويمبلي مشجعي مانشستر يونايتد ونيوكاسل سيحصلون على تذاكر "الوقوف الآمن" لأول مرة في نهائي كبير منذ ما يقرب من 35 عامًا بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبحسب الصحيفة فقد أكد رؤساء الدوري الإنجليزي أن كلا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل سيحصلان على 867 تذكرة لكل منهما داخل مناطق وقوف جديدة خاصة في الملعب.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا يمثل لحظة كبيرة للكرة الإنجليزية بعد تجارب مطولة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع حصول نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على الضوء الأخضر الآن.