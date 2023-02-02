جماهير مانشستر يونايتد ونيوكاسل تحصل على تذاكر "الوقوف الآمن" بنهائي كأس رابطة المحترفين
قالت صحيفة "ميرور" إن استاد ويمبلي مشجعي مانشستر يونايتد ونيوكاسل سيحصلون على تذاكر "الوقوف الآمن" لأول مرة في نهائي كبير منذ ما يقرب من 35 عامًا بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وبحسب الصحيفة فقد أكد رؤساء الدوري الإنجليزي أن كلا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل سيحصلان على 867 تذكرة لكل منهما داخل مناطق وقوف جديدة خاصة في الملعب.
وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا يمثل لحظة كبيرة للكرة الإنجليزية بعد تجارب مطولة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع حصول نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على الضوء الأخضر الآن.
ومن المرجح أيضًا أن يمهد عودة وضع "الوقوف الآمن" الطريق لمناطق وقوف مماثلة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والنهائي في وقت لاحق من هذا الموسم.
وتحولت جميع ملاعب الدرجات الأعلى في إنجلترا إلى المقاعد قبل نحو 30 عاما بعد كارثة هيلسبره في 1989 والتي أدت إلى وفاة 97 شخصا.
وتعتقد هيئة سلامة الملاعب الرياضية أيضًا أنها ستساعد من وجهة نظر أمنية وسط الزيادة الأخيرة في مشاكل الحشود لأنها تسهل التعرف على الجماهير وتجعل القضبان أكثر أمانًا أثناء احتفالات المرمى.
كما تمنع مناطق الوقوف الخاصة الجديدة المشجعين من السقوط للأمام بينما يجب أن يظل المشجعون جالسين في جميع أجزاء الملعب الأخرى.
وقام توتنهام بتثبيت قضبان آمنة في ملعبه الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني بينما شارك كارديف سيتي وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في التجارب.
وتم دعم مناطق "الوقوف الآمن" في الدوري الألماني وكانت كرة القدم الإنجليزية حريصة على التعامل مع هذه القضية بحساسية بسبب مأساة هيلزبره.
وليفربول لديه قضبان حديدية مثبتة في ملعب أنفيلد ولكن حتى الآن لم يتقدم بطلب للحصول على ترخيص.
ودفعت مجموعات مشجعي كرة القدم والحكومة وسلطات الترخيص من أجل العودة إلى "الوقوف الآمن".
وسيتم بيع التذاكر من قبل الأندية المعنية تماشيا مع سياسة التذاكر النهائية للكأس.