تقرير: سقوط برشلونة أمام شاختار سبب خسارة مالية كبيرة وأغضب الإدارة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن خسارة فريق برشلونة أمام نظيره شاختار الأوكراني، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، أغضبت الإدارة بشدة لسبب آخر.

وسقط برشلونة بهدف دون رد أمام شاختار، وسط انتقادات حادة لأداء الفريق من جانب وسائل الإعلام والجماهير.

وأوضحت الصحيفة، أن "الخسارة لم تكن قاسية فقط بقدر أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة تحت إدارة، خوان لابورتا".