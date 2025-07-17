"أي حد يعوض زيزو".. أسطورة الزمالك يصدم نجم الأهلي (فيديو)

وجه جمال عبد الحميد، أسطورة نادي الزمالك الأسبق، صدمة إلى أحمد سيد "زيزو"، المنتقل حديثا لصفوف الأهلي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

وصاحبت انتقال "زيزو" إلى الأهلي ضجة كبيرة ما زالت مستمرة، في ظل تبادل الشكاوى بين إدارة الزمالك واللاعب، حيث يطالب الأخير بمستحقات مالية متأخرة لدى القلعة البيضاء، بينما ترفض إدارة الزمالك هذا الأمر وتؤكد أن اللاعب تعرض لعقوبات مالية كثيرة بعدما تغيب عن التدريبات مع نهاية الموسم الأخير، وعقب عودته تدرب منفردا وهو أمر أضر الفريق بشدة.

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وأجرت إدارة الزمالك مؤخرا تغييرات كبيرة على جهازها الإداري بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، وهو ما صاحبه تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مدربا جديدا للفريق.

ووجه لجمال عبد الحميد سؤالا بشأن من يمكنه تعويض "زيزو" في الزمالك بعد رحيله، ليوضح في تصريحات تلفزيونية: "من عوض رحيل أشرف بن شرقي ومصطفى محمد؟، الموضوع عادي كل من رحل لم يفرق مع النادي والزمالك حصل على بطولات بعدهم، وأي أحد سيعوض مكان زيزو، الزمالك سينافس في أي وقت لأن خلفه جمهور يجعل أي أحد في الملعب أقوى واحد في العالم".

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وخاض زيزو مع الأهلي 3 مباريات رسمية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في أمريكا مؤخرا، وودعها الفريق الأحمر من دور المجموعات بعد حصد نقطتين فقط، بالتعادل مع إنتر ميامي والخسارة أمام بالميراس ثم التعادل مع بورتو البرتغالي.