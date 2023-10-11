متفوقًا على ريال مدريد.. برشلونة الفريق الأكثر متابعةً لمبارياته في إسبانيا

ونشرت الصحيفة الكتالونية إحصائية قالت فيها إن مباريات الفريق الأول لبرشلونة تعتبر، إلى حد بعيد، الأكثر مشاهدة في هذه الأيام التسعة الأولى من الدوري الإسباني، فمباريات "أوساسونا-برشلونة"، "غرناطة-برشلونة" و"أتلتيكو-ريال مدريد"، تجاوزت المليون مشاهدة حتى الآن.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه وفقًا للبيانات الأسبوعية من "Fórmula TV"، إحدى البوابات المرجعية للتحكم في جمهور التلفزيون، فقد جمع برشلونة إجمالي 7,344,000 مشاهدة في الجولات التسع التي لعبت حتى الآن في المسابقة المحلية.