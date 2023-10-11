متفوقًا على ريال مدريد.. برشلونة الفريق الأكثر متابعةً لمبارياته في إسبانيا
كشفت صحيفة (SPORT) أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني هو الفريق الأكثر متابعةً لمبارياته في إسبانيا، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.
ونشرت الصحيفة الكتالونية إحصائية قالت فيها إن مباريات الفريق الأول لبرشلونة تعتبر، إلى حد بعيد، الأكثر مشاهدة في هذه الأيام التسعة الأولى من الدوري الإسباني، فمباريات "أوساسونا-برشلونة"، "غرناطة-برشلونة" و"أتلتيكو-ريال مدريد"، تجاوزت المليون مشاهدة حتى الآن.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه وفقًا للبيانات الأسبوعية من "Fórmula TV"، إحدى البوابات المرجعية للتحكم في جمهور التلفزيون، فقد جمع برشلونة إجمالي 7,344,000 مشاهدة في الجولات التسع التي لعبت حتى الآن في المسابقة المحلية.
برشلونة ومدريد يمثلان 48% من إجمالي متوسط الجمهور
أما بالنسبة إلى ريال مدريد، فقالت الإحصائية إن إجمالي المشاهدات وصل إلى 6,856,000 مشاهدة.
كما هو متوقع، الفريقان الكبيران في الدوري الإسباني "ريال مدريد وبرشلونة" ينالان نصيب الأسد من كعكة التلفزيون، حيث يمثل كل منهما ما معدله 48% من إجمالي مشاهدي مباريات الدوري، أي أنه بين الفرق المتبقية يتراكم لديهم 52%.
وبالنظر إلى المحصلة النهائية، إجمالي ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم تجاوزت المليون مشاهدة، الأولى برشلونة ضد أوساسونا وحصدت 1,137,000 مشاهدة.
والثانية كانت برشلونة ضد غرناطة وحصدت 1,040,000 مشاهدة.
وأخيرًا الديربي بين ريال مدريد ضد أتلتيكو جذبت 1,507,000 متفرج، وهو الحد الأقصى حتى الآن.