تجاهله.. هاني أبو ريدة يفجر غضب حسام حسن قبل مباراة مصر وإثيوبيا

أثار هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موجة من الغضب لدى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على خلفية أزمة التصريحات الأخيرة، من مدير المنتخب الثاني أحمد حسن، وحارس المرمى الأسطوري عصام الحضري.

جاءت هذه الأزمة في توقيت حرج، إذ يستعد المنتخب الأول لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، وسط مناخ مشحون داخل معسكر "الفراعنة".

وتصاعدت حدة الأزمة بعدما نشر عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الثاني، فيديو يظهر فيه أثناء الركض بجوار أحمد حسن، مدير المنتخب الثاني، على هامش المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وعلّق الحضري بقوله: "أتشرف بالعمل مع العميد الأصلي" بوجود أحمد حسن، في تصريح تم تفسيره وكأنه استفزاز موجه لحسام حسن، مدرب الفريق الأول، الذي يُعد منافساً تاريخياً لأحمد حسن على لقب "عميد لاعبي العالم".

يُذكر أن حسام حسن كان يحمل اللقب كأكثر لاعب مثّل منتخب بلاده دولياً على مستوى العالم، قبل أن يتخطاه زميله أحمد حسن لاحقاً ويحصل على اللقب ذاته بعدما تجاوز رصيده الدولي.

شكوى رسمية

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عن أن حسام حسن تقدّم بشكوى رسمية كتابياً إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، يشكو فيها أحمد حسن وعصام الحضري.

واعتبر حسام حسن في شكواه أن التصريحات الخارجة عن المعسكر تخلق بيئة غير مناسبة للفريق.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الاتحاد لم يتواصل مع المدير الفني للفراعنة بشأن هذه الشكوى "نهائياً".

وأشار إلى أن موقف أبو ريدة تسبب بحالة من الغضب الشديد لدى المدير الفني، الذي يشعر بعدم وجود مساندة حقيقية له.