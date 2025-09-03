التلفزيون الإيراني: مستشار خامنئي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسألة تسوية "آلية الزناد"

logo
رياضة
خاص

تجاهله.. هاني أبو ريدة يفجر غضب حسام حسن قبل مباراة مصر وإثيوبيا

تجاهله.. هاني أبو ريدة يفجر غضب حسام حسن قبل مباراة مصر وإثيوبيا
حسام حسن مع هاني أبو ريدةالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 4:39 م

أثار هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موجة من الغضب لدى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على خلفية أزمة التصريحات الأخيرة، من مدير المنتخب الثاني أحمد حسن، وحارس المرمى الأسطوري عصام الحضري.

جاءت هذه الأزمة في توقيت حرج، إذ يستعد المنتخب الأول لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، وسط مناخ مشحون داخل معسكر "الفراعنة".

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح في معسكر منتخب مصر الأول

حسام حسن يصفق.. لاعبو منتخب مصر يفاجئون محمد صلاح (صور وفيديو)

 وتصاعدت حدة الأزمة بعدما نشر عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الثاني، فيديو يظهر فيه أثناء الركض بجوار أحمد حسن، مدير المنتخب الثاني، على هامش المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وعلّق الحضري بقوله: "أتشرف بالعمل مع العميد الأصلي" بوجود أحمد حسن، في تصريح تم تفسيره وكأنه استفزاز موجه لحسام حسن، مدرب الفريق الأول، الذي يُعد منافساً تاريخياً لأحمد حسن على لقب "عميد لاعبي العالم".

يُذكر أن حسام حسن كان يحمل اللقب كأكثر لاعب مثّل منتخب بلاده دولياً على مستوى العالم، قبل أن يتخطاه زميله أحمد حسن لاحقاً ويحصل على اللقب ذاته بعدما تجاوز رصيده الدولي.

رسالة عصام الحضري

شكوى رسمية 

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عن أن حسام حسن تقدّم بشكوى رسمية كتابياً إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، يشكو فيها أحمد حسن وعصام الحضري.

واعتبر حسام حسن في شكواه أن التصريحات الخارجة عن المعسكر تخلق بيئة غير مناسبة للفريق.

أخبار ذات علاقة

عصام الحضري

رسالة نارية من عصام الحضري لحسام حسن (صورة)

 ولفت المصدر إلى أن رئيس الاتحاد لم يتواصل مع المدير الفني للفراعنة بشأن هذه الشكوى "نهائياً".

وأشار إلى أن موقف أبو ريدة تسبب بحالة من الغضب الشديد لدى المدير الفني، الذي يشعر بعدم وجود مساندة حقيقية له.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC