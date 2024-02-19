كابوس هاري كين
يبدو أن هاري كين، نجم بايرن ميونخ، يعيش أسوأ كوابيسه هذه الأيام مع فريقه الألماني، حيث يطارده سوء الحظ منذ انتقاله للفريق البافاري قادما من توتنهام الإنجليزي، والذي كان يسعى لتحقيق معه أولى بطولاته.
ولا يقدم بايرن ميونخ أداء جيدًا في الفترة الأخيرة، على عكس منافسه باير ليفركوزن الذي يسير بخطى ثابتة وفاز بآخر 3 مباريات في الدوري، علمًا بأنه لم يخسر أي مباراة هذا الموسم (4 تعادلات فقط).
وانضم هاري كين إلى بايرن ميونخ من أجل هدف واحد فقط، وهو التتويج بلقب؛ إذ قدم كل شيء مع توتنهام في إنجلترا، دون أن يرفع أي كأس.
وبدأ النجم الإنجليزي مع الفريق البافاري بخسارة مؤلمة للسوبر الألماني أمام لايبزيغ، قبل أن يسقط في الكأس، وها هو الآن في طريقه لفقد الدوري الألماني، الذي حصده البايرن في آخر 11 موسمًا.
ويبقى الأمل الأخير هو لقب دوري أبطال أوروبا، والذي يبدو على المحك هو الآخر، بعد خسارة مواجهة الذهاب أمام لاتسيو.
وفي ظل النحس الذي يطارد اللاعب وفريقه، فقد قدم "كين" أحد أسوأ مستوياته على الإطلاق في مواجهة بوخوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الألماني، وخسرها الفريق بنتيجة (3-2)، ليتعرض للهزيمة الثالثة تواليا بجميع المسابقات.
وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بايرن ميونخ، مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني منذ ديسمبر 2019.
وقبل هدفه في الدقيقة 87، لم يصوب هاري أي كرة على المرمى، واكتفى بتسديدة واحدة بعيدة عن شباك الخصم.
وسجل هاري كين هدفًا رفع به رصيده إلى 25 هدفا في الدوري الألماني، وأرسل تسديدتين على المرمى ومثلهما خارج المرمى، بينما تصدى لاعبو بوخوم لـ3 من تسديداته.
وبحسب أرقام "أوبتا" المختصة بالإحصائيات، فقد سجل هاري كين 25 هدفا في أول 22 مباراة خاضها في الدوري الألماني.
وخسر فريق المدرب توماس توخيل آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات، أولها أمام ليفركوزن؛ ما عقّد مهمة الفريق في التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الـ12 على التوالي.
ثم جاءت الهزيمة الثانية خارج الأرض أمام لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل السقوط أمام بوخوم في البوندسليغا مجددا، ليقترب اللقب من فريق المدرب تشابي ألونسو.
كين يشعر بالحزن
وكشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، أخيرا أن لاعبه هاري كين يشعر بالحزن، بسبب عدم وصول الفرص له في المباريات، مضيفا: "الطريقة التي يسجل بها كين في التدريبات من الطراز الرفيع ولا تصدق، لكن نادرا ما نجده في المباريات، ولذلك نحن نعمل على هذا الأمر".
ولكن يبدو أن الأزمة ليست في كين وحده بل في وحدة الفريق ككل؛ إذ كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن دخول جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، في خلاف مع زولت لوف المدرب المساعد، بعدما ظهر الاستياء على الدولي الألماني بعد استبداله خلال لقاء بوخوم.
وأضافت "سكاي" أن الثنائي تراشقا بالألفاظ في النفق المؤدي للملابس، في ظل الغضب الشديد الذي ظهر على كيميتش.