كابوس هاري كين

وفي ظل النحس الذي يطارد اللاعب وفريقه، فقد قدم "كين" أحد أسوأ مستوياته على الإطلاق في مواجهة بوخوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الألماني، وخسرها الفريق بنتيجة (3-2)، ليتعرض للهزيمة الثالثة تواليا بجميع المسابقات.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بايرن ميونخ، مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني منذ ديسمبر 2019.

وقبل هدفه في الدقيقة 87، لم يصوب هاري أي كرة على المرمى، واكتفى بتسديدة واحدة بعيدة عن شباك الخصم.

وسجل هاري كين هدفًا رفع به رصيده إلى 25 هدفا في الدوري الألماني، وأرسل تسديدتين على المرمى ومثلهما خارج المرمى، بينما تصدى لاعبو بوخوم لـ3 من تسديداته.

وبحسب أرقام "أوبتا" المختصة بالإحصائيات، فقد سجل هاري كين 25 هدفا في أول 22 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

وخسر فريق المدرب توماس توخيل آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات، أولها أمام ليفركوزن؛ ما عقّد مهمة الفريق في التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الـ12 على التوالي.

ثم جاءت الهزيمة الثانية خارج الأرض أمام لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل السقوط أمام بوخوم في البوندسليغا مجددا، ليقترب اللقب من فريق المدرب تشابي ألونسو.