بعد ظهوره في النادي.. سر اجتماع الخطيب "المفاجئ" بسيد عبد الحفيظ (صورة)

ظهر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، بشكل مفاجئ اليوم الخميس في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، حيث دخل اجتماعًا مغلقًا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر.

وكان سيد عبد الحفيظ قد رحل مؤخراً عن منصبه كمدير للكرة، وتردد بعدها وجود خلافات بينه وبين الخطيب، ولكن تعالت الأصوات مؤخراً بضرورة عودته للعمل في النادي في ظل حالة التخبط التي يشهدها الفريق الأول لكرة القدم منذ رحيله.

ولكن مؤخرًا قررت إدارة النادي إعادة منصب مدير الكرة، حيث تولى مسؤوليته وليد صلاح الدين، نجم الفريق السابق، فيما تردد أن عبد الحفيظ سيعود للنادي من بوابة مجلس الإدارة في قائمة الخطيب المقبلة.

وكان محمود الخطيب فاجأ الجمعية العمومية للنادي بخطاب رسمي يعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، والدعوة إلى جمعية عمومية غدًا الجمعة، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تدخلات من عدة أطراف لإقناعه بضرورة العدول عن موقفه والاستمرار في رئاسة النادي، حيث أشارت تقارير إلى أنه بدأ يدرس الأمر بالفعل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "محمود الخطيب يسعى لإقناع سيد عبد الحفيظ بالتواجد معه في قائمته الانتخابية المقبلة، وهذا سبب الاجتماع بينهما اليوم".

وأضاف المصدر: "الخطيب يسعى للاستفادة من عبد الحفيظ كعضو مجلس إدارة بدلًا من حسام غالي، الذي أبلغ بشكل رسمي بأنه سيكون خارج قائمته".

كان حسام غالي قد أجرى حوارًا إعلاميًا مؤخرًا وجه فيه بشكل مبطن انتقادات لاذعة للإدارة، مؤكدًا رغبته في الترشح لمنصب رئيس النادي في وقت قريب، ولكن حاليًا يشعر بوجود طعنات يتلقاها من وقت لآخر ومحاولات لتشويه صورته، وهي التصريحات التي أغضبت الإدارة منه بشدة، وخاصة الخطيب، الذي قرر استبعاده من قائمته.

وكان الخطيب قد قطع إجازته وتواجد في مقر النادي الأهلي مؤخرًا من أجل الاجتماع مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.