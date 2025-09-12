حنبعل المجبري يتبرع بعقار فخم لجمعية أطفال تونسية

أعلن الدولي التونسي حنبعل المجبري، لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي، تبرعه بعقار قيمته تفوق مليون دينار تونسي لمصلحة قرى الأطفال SOS.

أخبار ذات علاقة ماذا قدم التونسي حنبعل المجبري أمام مانشستر يونايتد؟

ويأتي هذا التبرع في إطار دعم مباشر للأطفال الذين ترعاهم هذه القرى، إذ يشكل العقار مصدرًا مهمًا لتعزيز موارد المؤسسة وضمان استدامة خدماتها الموجهة للأطفال المحتاجين.

المبادرة أثارت إشادة واسعة في الأوساط الرياضية والاجتماعية بتونس، إذ اعتبر كثيرون أن ما قام به المجبري يعكس وعيًا متزايدًا لدى اللاعبين بأهمية الدور الاجتماعي والإنساني خارج الملاعب.

أخبار ذات علاقة حنبعل المجبري يرفض الاحتفال بالكحول بعد صعود بيرنلي للدوري الإنجليزي (فيديو)

حنبعل المجبري، الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد المواهب التونسية الواعدة في أوروبا، أكد من خلال هذه الخطوة التزامه مساندة الجهود الإنسانية، خصوصًا تلك التي تعنى برعاية الأطفال وتوفير بيئة تضمن لهم حياة كريمة.

قرى الأطفال SOS تعد من أبرز المؤسسات التي تعمل على رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي، وتوفير بدائل أسرية وتعليمية لهم، ما يجعل مساهمة المجبري ذات أثر مباشر في تحسين ظروف هؤلاء الأطفال.