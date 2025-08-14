لعبة إنريكي المفضلة.. كيف قضى سان جيرمان على توتنهام في الوقت القاتل؟

كتب: نور الدين ميفراني

قلب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 في الوقت القاتل قبل أن يحسم ضربات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-3 ليتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام حامل لقب الدوري الأوروبي.

وكان توتنهام الإنجليزي في طريقه للفوز باللقب حيث كان متقدما بهدفين نظيفين، عبر ميكي فان دي فان وكريستيان روميرو، قبل أن يسجل باريس سان جيرمان هدفين متأخرين في الدقيقتين 85 و90+4 عبر لي كانغ إن وغونزالو راموس.

وأصبح باريس سان جيرمان أحدث فائز بلقب كأس السوبر الأوروبي وحقق لقبه الأول في المسابقة بعد خسارة نسخة 1996 أمام يوفنتوس الإيطالي.

وفاز باريس سان جيرمان باللقب لعدة أسباب :

1/ لويس إنريكي والريمونتادا

اشتهر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بملك الريمونتادا حيث حققها عدة مرات خصوصا في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وكانت أشهرها رفقة برشلونة أمام فريقه الحالي باريس سان جيرمان، ولصالح فريقه الحالي أمام برشلونة وليفربول.

2/ عدم تركيز لاعبي توتنهام في الأوقات الصعبة

تقدم توتنهام بهدفين لصفر، وكان مسيطرا بشكل كبير على أحداث المباراة، وأغلق المنافذ على باريس سان جيرمان، لكن لاعبوه فقدوا التركيز في الأوقات الصعبة وتلقوا هدفين متأخرين.

كما فشلوا في ضربات الترجيح رغم ضياع باريس سان جيرمان لركلة ترجيح أولا، لكن لاعبي توتنهام أضاعوا ركلتين بعد ذلك.

3/ الهدف الأول لباريس سان جيرمان

منح هدف الكوري الجنوبي لي كانغ إن في الدقيقة 85 بتسديدة قوية الأمل لفريق باريس سان جيرمان، وأحدث ضربة معنوية للاعبي توتنهام الذي فقدوا التركيز بشكل كبير وكثرت الأخطاء.

وبسبب فقدان التركيز نجح لاعبو سان جيرمان في استغلال هذا الأمر، وضربوا الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني القاتل.