رونالدو يُحرج فلورنتيو بيريز
وضع كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في موقف محرج، أمس الأربعاء.
ويعد رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، وأحد أبرز من ارتدى قميص النادي على الإطلاق.
وبشكل مفاجئ، غرد رونالدو، أمس الأربعاء في الذكرى الـ122 لتأسيس ريال مدريد :" تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".
وتعد تلك التهنة هي أول مشاركة من قبل رونالدو لأي شيء يخص ريال مدريد منذ انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2028.
وما أثار الجدل هو توقيت المنشور، إذ جاء بعد أيام قليلة من عيد ميلاد كريستيانو رونالدو الذي احتفت به جميع الأندية التي مثلها ما عدا ريال مدريد تحديدا.
وفي عيد ميلاد رونالدو نشرت أندية سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر السعودي تهنئة للاعب، غير أن ريال مدريد تجاهل الأمر تماما، على الرغم من صفات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد المعروف عنه مجاملة أساطير النادي.
ولا يترك ريال مدريد فرصة إلا ويحتفي من خلالها بنجومه السابقين والحاليين إلا أن ذلك لم يحدث في عيد ميلاد رونالدو الأخير، ما جعل الأمر يبدو وكأنه إحراج من رونالدو لفلورنتينو بيريز الذي رفض من قبل فكرة عودته إلى ريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس وبعد رحيله الثاني عن مانشستر يونايتد.
وما زاد الجدل هو الرد الجاف من حساب ريال مدريد على منشور رونالدو، حيث اكتفى بوضع "قلب" في وقت تسابق فيه لاعبو النادي والمشاهير للتعليق احتفاء بمنشور أسطورة النادي.