رونالدو يُحرج فلورنتيو بيريز

وضع كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في موقف محرج، أمس الأربعاء.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، وأحد أبرز من ارتدى قميص النادي على الإطلاق.

وبشكل مفاجئ، غرد رونالدو، أمس الأربعاء في الذكرى الـ122 لتأسيس ريال مدريد :" تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".