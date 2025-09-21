موقف إمام عاشور وزيزو من مباراة الأهلي والزمالك

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن موقف الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" من إمكانية اللحاق بمباراة الفريق ضد الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري، وقبلها يخوض الفريق الأحمر لقاء مهما ضد حرس الحدود، مساء الثلاثاء المقبل.

ويعاني إمام عاشور من إصابته بفيروس A؛ ما تسبب في إيداعه المستشفى عقب لقاء إنبي في الدوري، وهو ما يبعده عن التدريبات والمباريات في الفترة الحالية، ويجعل فرص مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك صعبة.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي في آخر 10 دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

أما أحمد سيد "زيزو" فيبذل جهودا كبيرة للعودة سريعا، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث يخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزه للقمة لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن لحاقه بمباراة الزمالك أمر صعب للغاية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إمام عاشور سيكون بنسبة كبيرة خارج مواجهة الزمالك في قمة الدوري".

وأضاف: "إمام يحتاج إلى الراحة التامة بعد إصابته بفيروس A".

وتابع: "موقف زيزو لم يتحدد بعد من اللحاق بمباراة الزمالك، خاصة أن اللاعب يعمل على التعافي من الإصابة في الوقت الحالي".