أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لكرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى يوم 11 أغسطس الجاري.

واقتنص منتخب إسبانيا بطاقة التأهل في اللحظات الأخيرة بفوز قاتل على كرواتيا بنتيجة 32-31 ليضمن الصعود عن المجموعة الأولى.

وحسم منتخب ألمانيا صدارة ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على سلوفينيا بنتيجة 36-29 كما احتل المنتخب السلوفيني الوصافة بفارق الأهداف عن إسبانيا التي احتلت المركز الثالث.

واحتل منتخب السويد المركز الرابع في المجموعة الأولى بعد فوزه على اليابان بنتيجة 40-27.

وشهدت المجموعة الثانية فوزًا عريضًا لمنتخب مصر على الأرجنتين بنتيجة 34-27 كما تغلب منتخب الدنمارك على النرويج بنتيجة 32-25 بينما فاز منتخب فرنسا على المجر بنتيجة 24-20.

واحتل منتخب مصر الوصافة برصيد 7 نقاط خلف الدنمارك المتصدر بينما يبقى منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيرًا منتخب فرنسا برصيد 5 نقاط.

ويلعب المنتخب المصري في ربع النهائي ضد إسبانيا بينما يواجه حال تأهله الفائز من مواجهة فرنسا وألمانيا ليتجنب الصدام مع الدنمارك في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كرة اليد بأولمبياد باريس 2024:

ألمانيا – فرنسا

مصر – إسبانيا

سلوفينيا – النرويج

الدنمارك - السويد