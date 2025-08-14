أكبر ثغرات ميركاتو النصر السعودي

يستعد نادي النصر السعودي لخوض منافسات موسم كروي شاق مليء بالارتباطات وسط تطلعات من جماهير الفريق بعودة الألقاب خاصة بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس صاحب النجاحات مع الهلال السعودي.

وتعاقد النصر السعودي رسميًّا مع بضع صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز قادمًا من برشلونة بجانب البرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي.

وانضم أيضًا إلى صفوف النصر اللاعب نادر الشراري مدافع الشباب وعبد المالك الجابر لاعب الوسط القادم من الدوري البوسني.

ورغم هذه الصفقات فإن النصر ما زال يواجه بعض الثغرات التي تضرب ميركاتو الفريق وهو ما نرصده في السطور القادمة:

المركز الأهم.. الجناح الأيمن القطعة الناقصة

لم يبرم النصر حتى الآن الصفقة التي يحتاجها بشدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بضم جناح أيمن مميز يستطيع صناعة الفارق.

النصر مع المدرب جورجي جيسوس سيعتمد على الأرجح على طريقة 4-3-3 وبالتالي سيكون خط الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو وبجواره ساديو ماني يسارًا، ولكن مركز الجناح الأيمن يبقى بلا لاعب مؤثر يستطيع صناعة الفارق.

ويميل جواو فيليكس لأداء دور المهاجم المتأخر وصانع الألعاب وأحيانًا في مركز الجناح الأيسر وبالتالي سيكون الفريق بحاجة لضم جناح أيمن مميز.

أين بديل جون دوران؟

أعار نادي النصر لاعبه الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي ولكنه لم يدعم هجومه حتى الآن بلاعب بديل.

وسيجد النصر معاناة كبيرة حال غياب كريستيانو رونالدو أو حصوله على قسط من الراحة مع أنباء الاتفاق بين القائد البرتغالي وجيسوس على إراحة رونالدو خلال 25% من مباريات الفريق بعد تخطي اللاعب حاجز الأربعين عامًا.

وانتشرت أنباء حول رغبة جيسوس في ضم هارون كمارا مهاجم نادي الشباب ولكن حتى الآن لم يستطع النصر حسم الصفقة حتى الآن.

أوتافيو.. والمصير الغامض

يحيط الغموض بمصير اللاعب البرتغالي أوتافيو نجم الفريق في الفترة القادمة بعد إعلان المدرب جورجي جيسوس استبعاد اللاعب.

وخرج أوتافيو من حسابات الفريق السعودي ولكن اللاعب انضم إلى معسكر النصر في البرتغال وهو ما يحيط بحالة من الغموض حول مصير اللاعب.

ويسعى النصر لإتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي التعاون سعد الناصر من أجل تدعيم هذا المركز بينما طلب التعاون ضم أوتافيو إلا أن الصفقة تواجه عقبة مؤثرة تتمثل في رفض اللاعب البرتغالي التحرك بهذه الطريقة.