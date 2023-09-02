بعد عرض الاتحاد المُحسَّن.. كلوب يتحدث مجددًا عن مستقبل محمد صلاح

عرض الاتحاد الجديد

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد عاد بعرض مُحسّن على الرغم من رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت: "الاتحاد رفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني".

وأضافت: "تلقّى الوفد السعودي إشارات تشجيعية بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

وانتهى سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا، لكن الباب مفتوح أمام الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين جدد لأيام أخرى.

وحال بيع ليفربول "صلاح" في سبتمبر فإن النادي الإنجليزي لن يستطيع التعاقد مع بديل له قبل يناير المقبل.

وجدد "صلاح"، البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.

وانتقل "صلاح" من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفًا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.