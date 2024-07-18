توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق نهائي مع الهلال، للحصول على خدمات معاذ فقيهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقر نادي الهلال على استبعاد معاذ فقيهي من قائمة الفريق للموسم المقبل، كما أن اللاعب لم يغادر مع الفريق إلى معسكر الإعداد في النمسا.

وخلال المفاوضات التي عُقدت، مساء اليوم الخميس، حصل نادي الاتحاد على موافقة رسمية من الهلال، لشراء عقد معاذ فقيهي.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن فقيهي البالغ من العمر 22 عامًا، سيوقّع على عقد مع الفريق الاتحاد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة.

كما أشارت تلك التقارير إلى أن فقيهي سيحصل على راتب مع الاتحاد سيصل إلى 5 ملايين ريال.

يذكر أن فقيهي قد خرج من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال، ولعب معارًا مع نادي التعاون خلال الموسم الماضي، وخاض 27 مباراة.