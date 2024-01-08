هل يعود هندرسون إلى ليفربول بعد تقارير رحيله عن الاتفاق السعودي؟

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية حقيقة التقارير التي ربطت جوردان هندرسون نجم الاتفاق السعودي، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا إلى ناديه السابق ليفربول، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وانتقل هندرسون في صيف 2023 لصفوف الاتفاق، قادما من ليفربول، بتوصية من مثله الأعلى، مدرب الفريق الحالي، ستيفن جيرارد.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الدوري السعودي والعودة للبريميرليغ، في ظل تراجع مستوى فريقه في دوري روشن، رغم أنه يمتلك عقدا لمدة 3 سنوات مقبلة.