هل يعود هندرسون إلى ليفربول بعد تقارير رحيله عن الاتفاق السعودي؟
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية حقيقة التقارير التي ربطت جوردان هندرسون نجم الاتفاق السعودي، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا إلى ناديه السابق ليفربول، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وانتقل هندرسون في صيف 2023 لصفوف الاتفاق، قادما من ليفربول، بتوصية من مثله الأعلى، مدرب الفريق الحالي، ستيفن جيرارد.
وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الدوري السعودي والعودة للبريميرليغ، في ظل تراجع مستوى فريقه في دوري روشن، رغم أنه يمتلك عقدا لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه لا توجد فرصة لعودة اللاعب لليفربول في الوقت الحالي، رغم حاجة الفريق إلى خدماته، بسبب تواجد الياباني واتارو إيندو مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس آسيا.
وكان يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد علق على هذه التقارير، قائلا: "هل عقد هندرسون مؤتمرًا صحفيًا وقال إنه يريد مغادرة السعودية؟ لا، هذا يعني بالنسبة لي أن الأمر ليس شيئًا، لقد تحدثنا في الواقع، ولكن ليس عن ذلك".
وقضى هندرسون 11 عامًا في ليفربول وقاد النادي لتحقيق المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.
ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة.