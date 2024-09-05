تشخيص إصابة إمام عاشور

اتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قرارًا باستبعاد إمام عاشور، نجم الأهلي، من المعسكر المقام حاليًّا استعدادًا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال بيان صادر عن منتخب مصر، إن "إمام عاشور اشتكى من آلام في الركبة في بداية المران الذي أقيم مساء الأربعاء، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته".

ونشر إمام عاشور عبر خاصية "ستوري" بمنصة "إنستغرام" رسالة مقتضبة، قائلًا:" قدر الله وما شاء فعل".

أخبار ذات علاقة أول تعليق لإمام عاشور بعد إصابته ومغادرة معسكر منتخب مصر

من جانبه، كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، قائلًا في تصريحات تلفزيونية، إن "إمام عانى من آلام في الركبة مع بداية المران، ولكن اللاعب جاهز وسليم والجهاز الفني لمنتخب مصر يفضل التفكير في مصلحة اللاعب في المقام الأول، ولذلك فضل إراحته واستكمال تدريباته مع الأهلي، وسيكون جاهزًا لمباريات الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا دون أي مشاكل".

ووفقًا لما ذكرته أيضًا تقارير صحفية مصرية، فإن إصابة إمام عاشور في الركبة ليست خطيرة، لكنه سيحتاج للتأهيل لمدة تصل إلى 5 أيام، وبعد التأهيل يمكنه العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

وكان انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بوُجود 6 لاعبين فقط، بينما انضم لاعبو الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر، ولحق بهم اللاعبون المحترفون يوم الاثنين.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل لقبها، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.

كما يستعد الفريق الأحمر للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك ضمن نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري بالرياض.