اقتنص فلامنغو فوزًا في الوقت القاتل على حساب ضيفه كريسيوما بنتيجة 2-1 في الساعات الأولى من صباح الأحد ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري البرازيلي.

تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 35 عن طريق رودريغو فاغونديس، بينما تعادل فلامنغو بهدف سجله بيدرو غيليرمي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب "ماراكانا" الشهير.

وأحرز غابرييل باربوسا هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 89 ليمنح فريقه فوزًا مهمًا.

ولكن ضربة الجزاء التي تم احتسابها لصالح فلامنغو أثارت جدلًا واسعًا بعد احتسابها نتيجة ركل لاعب كريسيوما كرة ثانية في طريق لاعب فلامنغو، وهو يسدد الكرة داخل منطقة الجزاء.

وفوجئ الحكم بكرة ثانية داخل الملعب يسددها لاعب كريسيوما في اتجاه الكرة التي يسددها لاعب فلامنغو تجاه مرمى الضيوف ليحتسب اللعبة ضربة جزاء.

واعتلى فلامنغو صدارة ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 34 نقطة بعد هذا الفوز المثير.

وتقدم فلامنغو بفارق نقطتين عن بوتافوغو الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 32 نقطة، ولكن الأخير خاض 15 مباراة فقط بفارق مواجهتين عن فلامنغو.

وتحتل أندية بالميراس وساو باولو وباهيا في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 30 نقطة.